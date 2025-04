Nelu Varga, minus 27,7 milioane de euro din 2018 încoace

Conform analizei, doar 3 formații din play-off-ul Superligii au fost pe plus în ultimele 12 luni. Gigi Becali și FCSB au un plus de 3,5 milioane de euro, U Cluj a obținut un milion de euro profit, în timp ce rivala din oraș (CFR Cluj) a avut 630.000 în plus. De altfel, a fost primul an pe profit pentru Nelu Varga și CFR Cluj, după 4 ani în care a înregistrat doar pierderi.

CFR Cluj a dominat fotbalul românesc și a obținut 5 titluri consecutive între 2018 și 2022. Chiar și așa, patronul Nelu Varga a înregistrat pierderi semnificative. În afară de 2024, unde a avut un profit de 630.000 de euro, CFR Cluj a mai fost pe plus doar într-un singur an din ultimii 7, în 2019, când a avut 1,1 milioane de euro.

În rest, pierderi pe linie pentru CFR Cluj și Nelu Varga. Omul de afaceri a pierdut 7,2 milioane de euro în 2018, iar apogeul s-a înregistrat 3 ani mai târziu când a scos din buzunare aproape 9 milioane de euro.

Cifrele contabile raportate la Ministerul Finanțelor arată că Varga a mai pierdut 13,4 milioane de euro în 2020, 2022 și 2023. Totalul arată un dezastru financiar în ultimii 7 ani, nu mai puțin de 27,7 milioane de euro!

Mihai Rotaru, lecție de business în fotbalul românesc

Patronul Craiovei are un profit de peste 9 milioane de euro în ultimii 7 ani, doar U Cluj mai fiind pe plus, dar sub un milion de euro.

În schimb, Gigi Becali și FCSB au minus 15 milioane de euro, iar Dan Șucu are puțin peste 14 milioane de euro pierdere. Și Dinamo a pierdut aproape 10 milioane de euro în ultimii 7 ani.

