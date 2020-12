Tot mai mulți oameni se operează pentru lungirea picioarelor. Clienții vor să fie mai înalți, în ciuda costurilor și durerii

Operația de alungire a picioarelor este disponibilă în peste 10 țări din lume, unii pacienți putând să își crească înălțimea cu până la 13 cm.

Centrele de conducere din SUA, Germania și Coreea de Sud operează de 100 și până la 200 de ori pe an.

În Spania, India, Turcia și Italia, se efectuează între 20 și 40 de operații pe an.

În Marea Britanie cifra este ușor mai mică ,de aproximativ 15 ori pe an, însă aproape fiecare clinică înregistrează o creștere de la an la an, notează BBC.

Procedură dureroasă și costisitoare

În Marea Britanie, taxa ajunge până la 67.172 de dolari, în timp ce în SUA prețul variază de la 75.000 de dolari până la 280.000 de dolari.

Operația este lungă, costisitoare și dureroasă.

Mai întâi, se forează o gaură în oasele picioarelor, care sunt apoi sparte în două. O tijă metalică este montată chirurgical în interior și menținută în poziție de mai multe șuruburi. Tija este apoi prelungită încet cu până la 1 mm în fiecare zi, extinzându-se până când pacientul atinge înălțimea dorită și oasele lor se pot vindeca.

Pacientul necesită apoi câteva luni de reabilitare zilnică pentru a construi mobilitatea. Procesul este plin de riscuri de complicații, de la leziuni nervoase și cheaguri de sânge până la posibilitatea ca oasele să nu se sudeze.

Recomandări Reportaj la o secție de vot din Germania. Românii vin la urne cu gândul la familiile lor de acasă: „Să le meargă mai bine”

Sam, un bărbat de 30 de ani din New York spera să mai poată crește în înălțime, așa că a vrut să găsească o soluție.

Când a aflat de operația de alungire a picioarelor, a făcut o obsesie. El a fost supus unei intervenții chirurgicale în 2015, trecând de la 1,62 metri la la 1,70 metri.



Barny s-a operat în 2015 în Italia, trecând de la 1,67 la 1,75 metri. Cu toate astea, în fiecare zi, aproape cinci ani, el acuza dureri și cu greu a reușit să se pună din nou pe picioare.

Dr. David Goodier, consultant chirurg ortoped din Marea Britanie, a declarat că unele dintre persoanele pe care le-a întâlnit și care doreau o intervenție chirurgicală de prelungire a picioarelor „au probleme psihologice”, inclusiv dismorfie corporală.

