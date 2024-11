Ilia Iașin, un deputat de opoziție din Moscova și aliat al regretatului politician Aleksei Navalnîi, a fost unul dintre cei 16 prizonieri eliberați de Rusia într-un schimb istoric cu Occidentul pe 1 august. El ispășea o pedeapsă de 8,5 ani pentru criticarea invaziei Ucrainei.

Pe 17 noiembrie, Iașin, Iulia Navalnaia și Vladimir Kara-Murza vor face un protest la Berlin, cerând retragerea trupelor ruse din Ucraina, judecarea lui Putin ca un criminal de război și eliberarea prizonierilor politici.

Într-un interviu acordat publicației amintite, Iașin spune, despre organizarea mintingului, că nu simte că oamenii ar fi complet epuizați în a mai reacționa.

Ideea marșului lui Iașin: retragerea trupelor din Ucraina, demisia lui Putin și judecarea lui ca un criminal de război

„Dimpotrivă, văd că există o cerere de a se uni, de a participa la rezistența anti-război, de a face ceva util. Da, este clar că există probleme. După aproape trei ani de război, oamenii sunt obosiți și nu sunt prea multe vești bune. (…) nimic nu energizează oamenii mai mult decât prezența unor persoane cu gânduri similare în jurul lor. Vorbesc, se cunosc și văd că nu sunt singuri”, a spus Iașin.

Deputat de opoziție din Moscova și aliat al regretatului politician Aleksei Navalnîi, Iașin a vorbit și despre cererile lor politice.

„O altă idee din spatele marșului este că, în continuare, cred eu, trebuie să unim forțele politice. Am decis să formulăm câteva teze în jurul cărora putem aduna mulți oameni. Ne-am formulat clar și concis cererile politice: retragerea trupelor din Ucraina, demisia lui Vladimir Putin și judecarea lui ca criminal de război, și eliberarea prizonierilor politici”, a precizat Iașin.

Ilia Iașin: Războiul e dăunător și pentru Rusia, ne izolează și lovește economia

În final, a treia idee a mintingului, mai spune acesta, este să arăte solidaritate față de cetățenii din Rusia, care sunt lipsiți de drepturi, pentru a fi o voce pentru ei.

„Sarcina mea este să conving oamenii din Rusia că acest război nu doar distruge Ucraina, ci este dăunător și pentru țara noastră. Acest război izolează țara noastră, o transformă într-o stație de alimentare pentru China și ia un număr uriaș de vieți omenești. Lovește economia, creează o mulțime de probleme sociale. Rolul meu este să explic oamenilor cum acest război distruge viitorul unei întregi generații”, a adăugat Ilia Iașin, deputat de opoziție din Moscova.

Iașin spune că toate gândurile lui sunt asociate cu întoarcerea în Rusia

În context, el spune că este imposibil să schimbi Rusia din exterior și ce face el are ca scop revenirea sa.

„Tot ceea ce fac are ca scop revenirea. Toate gândurile mele sunt asociate cu întoarcerea. Înțeleg că este imposibil să schimbi Rusia din exterior. De aceea, în cele trei luni în care am fost liber, m-am gândit cum să-mi creez o oportunitate politică să mă întorc în Rusia — de preferat să nu merg la închisoare, ci să fac politică independentă. Nu este încă foarte clar cum, deși am niște gânduri. De îndată ce voi avea ocazia să mă aflu în propria mea țară, voi folosi imediat această oportunitate”, a completat Ilia Iașin.

