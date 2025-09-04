Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură

Moțiunile Opoziției, scrise la repezeală

Opoziția a dat semnalul interesului său pentru moțiunile de cenzură depuse miercuri noapte, în jurul orei 23.00, în primul moment în care ar fi trebui să arate forță. În schimb, Opoziția a arătat trei partide anemice, în căutare doar de tragere de timp până la intrarea în vigoare a celor patru proiecte de lege. Mai precis, faptul că le poate tergiversa cu încă o săptămână, cu toate că mai au la îndemână încă un instrument, adică sesizarea Curții Constituționale.

Cele patru moțiuni de cenzură au fost din start scrise pe repede-nainte pentru a putea fi citite în cât mai puțin timp. O oră și 26 de minute a durat citirea celor patru, în condițiile în care unele moțiuni de cenzură durau câte o oră sau poate chiar mai bine, în funcție de momentul ales și majoritatea care se construia în Opoziție. De data aceasta, la muncă s-au prezentat o mână de oameni de la partidele din AUR, POT și SOS.

Aproximativ 40 de aleși ai Opoziției au fost prezenți la citirea moțiunilor de cenzură, adică o treime dintre cei care ar vrea Guvernul Bolojan plecat acasă. În schimb, din arcul guvernamental au fost prezenți aproximativ 30 de aleși, printre care și trei lideri de ședință, adică președinții Camerei și Senatului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, dar și Silvia Mihalcea, secretar al Camerei.

Recomandări În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

Totul a decurs în liniște, în condițiile în care cei din arcul Puterii și-au văzut de discuțiile interne în timpul citirii textelor, iar colegii din Opoziție ai celor de la tribună au renunțat până și la tradiționalele live-uri. Majoritatea au stat în bănci plictisiți, uitându-se pe telefon sau citind diferite documente de la comisii.

O duminică ce încurcă

Votul pe moțiunile de cenzură urmează să aibă loc duminică la prânz. Opoziția are nevoie de 233 de voturi pentru a dărâma Guvernul, însă cele trei partide plus câțiva afiliați au reușit să strângă 125 sau 126 de semnături. Așadar, au peste 100 de voturi care le lipsesc.

O mare problemă pentru Opoziție este că o parte a parlamentarilor AUR ar vrea să participe la evenimentele de la Țebea în memoria lui Avram Iancu, care au loc duminică, ceea ce înseamnă că ar putea lipsi de la ședință. Situația a fost expusă public de liderul senatorilor, Petrișor Peiu, care a susținut că Ilie Bolojan fusese de acord cu dezbaterea moțiunilor luni, dar Grindeanu nu a acceptat. Așadar, vor fi recitite și dezbătute duminică.

La ultima moțiune de cenzură, din iulie, Opoziția a avut 134 de voturi pentru demiterea lui Bolojan. A fost cel mai umilitor vot din ultimii 16 ani la o moțiune de cenzură. Duminică, Opoziția condusă de AUR are șanse să stabilească un record al ultimelor două decenii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE