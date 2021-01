Opt luni de la scandalul Plush Bio. Niciun vinovat, tinere care nu au fost chemate la audieri, produse pentru ten promovate la TVR

Realizatoarea emisiunii, Alina Roxana Ionescu, nu marchează în mod potrivit publicitatea, nici în emisiunea pe care o prezintă pe TVR 2, nici pe pagina sa de Instagram, unde promovează în mod curent produsele Plush Bio.

În data de 23 noiembrie, Alina Ionescu declara, pentru Pagina de Media, că nu marchează acele postări ca fiind publicitate, dacă ea nu vrea acest lucru.

Aceasta a recunoscut că are contract de publicitate cu Plush Bio, însă consideră că nu trebuie să semnaleze o postare pentru care primește bani.

„Firma are contract. Profilul meu este de business, nu trebuie să marchez”, a mai spus, la acea vreme, Alina Ionescu.

Emisiunea „Zile cu Stil”, difuzată la TVR 2 în data de 26 decembrie, o aduce din nou în prim-plan pe Ioana Marinescu, care a oferit sfaturi despre cum poți avea un ten luminos de sărbători.

Totul se întâmplă la sediul Plush Bio, iar produsele sunt filmate în așa fel încât îți poți da seama care este marca promovată, chiar dacă logo-ul firmei de pe tricoul Ioanei Marinescu este blurat. La un moment dat, însă, cuvântul „Plush” de pe tricou rămâne vizibil.

Momentul nu este marcat în niciun fel cu „publicitate”.

Alina Ionescu și Ioana Marinescu nu au răspuns solicitărilor Libertatea prin care li se cerea un punct de vedere cu privire la cele întâmplate.

„Mi se pare nedrept ca aceste produse încă să fie promovate la TV și online, în contextul în care eu încă mă chinui cu problemele tenului. Și este ceva teribil că poliția nu își face treaba și durează atât de mult”, a declarat, pentru Libertatea, Alexandra Dobre, 21 de ani, din Constanța.

În vară a fost chemată să dea declarații și spune că de atunci nu mai știe nimic despre stadiul dosarului.

Andra Ardeoiu, 22 de ani, a făcut și ea plângere la Parchet, în Gorj, la începutul lunii mai.

Nu am fost chemată la declarații. Multe dintre noi, cele care am făcut plângeri, nu am fost chemate să povestim ce s-a întâmplat. Într-un cuvânt, nu s-a rezolvat nimic.

Andra Ardeoiu: