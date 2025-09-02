Orașul unde coroanele artificiale au fost interzise în cimitire

Momentul în care oamenii își pierd o persoană dragă este unul dureros și încărcat de suferință. În ziua în care persoana decedată este condusă pe ultimul drum, cei care ajung la înmormântare aduc fie flori, fie coroane funerare ca un ultim omagiu pentru cel care a murit.

Comercianții din toate orașele din țară vând atât coroane din flori naturale, cât și coroane funerare artificiale. Nu de puține ori, credincioșii aleg să vină la cimitir cu o coroană artificială, fie pentru că poate fi mai ieftină, fie pentru că florile din ea nu se ofilesc niciodată.

Într-un oraș din Maramureș, coroanele funerare artificiale au fost interzise. Autoritățile locale din Cavnic au luat decizia, încercând să reducă din cheltuielile „inutile”, potrivit Bună Ziua Maramureș. Măsura a intrat în vigoare de la data de 1 septembrie 2025, iar cetățenii nu mai au voie să aducă coroanele din plastic la înmormântări.

Motive pentru interzicerea coroanelor artificiale

Decizia a fost luată din cauza costurilor suplimentare generate de colectarea și eliminarea acestor obiecte. După șase săptămâni de la înmormântare, aceste sarcini revin Primăriei, creând cheltuieli inutile.

Mai mult decât atât, autoritățile locale atrag atenția asupra faptului că și cetățenii sunt nevoiți să plătească mai multe pentru coroanele artificiale. Practic, aceștia dau banii prima dată, când achiziționează coroană, iar ulterior sunt nevoiți să achite taxe suplimentare pentru eliminarea lor, relatează presa locală.

În timpul pandemiei, un oraș din România le-a interzis firmelor de pompe funebre să-și mai expună marfa afară. Motivul a fost faptul că „era prea morbid și incomoda lumea care trecea pe stradă”.

Ce alternativă recomandă autoritățile

Autoritățile locale recomandă utilizarea aranjamentelor florale naturale în locul coroanelor artificiale. Această măsură vine în sprijinul familiilor îndoliate și al mediului înconjurător.

Pentru a veni în ajutorul celor afectați, primăria va amplasa cutii speciale pentru donații la capelele mortuare. Totodată, se încurajează gesturile de solidaritate în locul cheltuielilor decorative.

Decizia Consiliului Local a intrat în vigoare din data de 1 septembrie 2025 și vizează toate cele 11 cimitire aflate pe raza localității.

