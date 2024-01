Another „fortified” bus stop in the Russian city of Belgorod. pic.twitter.com/PwuJXq0Jot — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) January 11, 2024

Obiectivul este de a construi bariere defensive în toate cele 556 de staţii de autobuz din Belgorod, acolo unde un atac ucrainean cu rachete şi drone, efectuat pe 30 decembrie, s-a soldat cu 25 de morţi, printre care cinci copii.

Belgorod, Russia…..

Acesta a fost cel mai grav atac asupra teritoriului rus după începerea actualului conflict dintre Ucraina şi Rusia.

Situat la aproximativ 40 de kilometri de frontiera cu Ucraina, Belgorod a simţit mult mai dur impactul războiului decât alte oraşe ruseşti.

În ultimele săptămâni au fost consemnate cele mai intense bombardamente ucrainene asupra oraşului rus, de la începerea războiului și până în prezent.

Primarul din Belgorod, Valentin Demidov, a anunţat că 300 de copii cu vârste între 10 şi 14 ani au fost trimişi pentru trei săptămâni către şcoli din Iaroslavl, oraș situat la nord-est de Moscova, iar vineri alţi 300 vor fi trimişi spre alte părţi din Rusia.

