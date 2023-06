Un drone de la taille d'une paume équipé d'une caméra vidéo capable de prendre des selfies ou de suivre un utilisateur arrive sur le marché La Hover Camera X1 est dotée d'un corps à charnière qui lui permet d'être pliée en un paquet de 125 g mesurant 127 mm sur 86 mm sur 31 mm lorsqu'elle n'est pas utilisée. La cage de protection autour des hélices permet de décoller de la main de l'utilisateur sans risque de blessure. Le X1, de ZeroZero Robotics, basé en Californie, peut être contrôlé à distance ou réglé sur des modes de vol préprogrammés à l'aide d'une application pour smartphone. Il peut également être utilisé sans smartphone ni télécommande. Un drone de la taille d'une paume équipé d'une caméra vidéo capable de prendre des selfies ou de suivre un utilisateur arrive sur le marché. La Hover Camera X1 est dotée d'un corps à charnière qui lui permet d'être pliée en un paquet de 125 g mesurant 127 mm sur 86 mm sur 31 mm lorsqu'elle n'est pas utilisée. La cage de protection autour des hélices permet de décoller de la main de l'utilisateur sans risque de blessure. Le X1, de ZeroZero Robotics, basé en Californie, peut être contrôlé à distance ou réglé sur des modes de vol préprogrammés à l'aide d'une application pour smartphone. Il peut également être utilisé sans smartphone ni télécommande. Pictures must credit: ZeroZero Robotics A palm-sized drone equipped with a video camera that can take selfies or follow a user around for the ultimate aerial-shot footage has hit the market. The Hover Camera X1 features a hinged body that allows it to be folded down to a 125 g package measuring 127 mm by 86 mm by 31 mm when not in use. Protective caging around the propellers mean it is able to take off from a user's hand without risk of injury. The X1 , by California based ZeroZero Robotics, can be remotely controlled or set to pre-programmed flight modes using a smartphone app. It can also be used without a smartphone or a remote. A button on the drone itself lets users select one of five flight modes. These modes include hover in one place; follow where the device flies along behind the moving user, keeping them in the shot; zoom out where it starts close to the user, then flies back to a wider shot; orbit where it flies in a circle around the user, keeping them entered at all times and bird's eye where it looks straight down on the user from above.