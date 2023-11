Peste 320.000 de euro (278.000 de lire sterline) au fost strânși pentru curierul care a ajutat la oprirea atacului din fața unei școli primare din capitala Irlandei.

Trei copii și o angajată a creșei, despre care se crede că ar avea peste 30 de ani, au fost răniți în atacul de joi, care a avut loc la mijlocul zilei, puțin după ora 13:30.

O fetiță de 5 ani și femeia rămân în stare gravă la spital, a declarat Poliția, care nu a dezvăluit alte detalii despre atacator sau despre motivația acestuia, dar a spus că incidentul nu pare să fie legat de terorism.

Noaptea au izbucnit revolte în oraș împotriva migranților, iar Poliția crede că în spatele lor sunt organizații de extremă dreapta.

Dar, într-o probabilă respingere a comentariilor online antiimigranți, o pagină de strângere de fonduri online numită „Cumpărați o bere pentru Caio Benicio” a devenit virală și a strâns mai mult de 320.000 de euro (278.000 de lire sterline) până sâmbătă dimineața.

Au fost făcute peste 30.000 de donații, contribuind la depășirea obiectivului inițial de 200.000 EUR (173.000 GBP). Mulți dintre cei care au donat l-au lăudat pe brazilian pentru curajul său.

Un alt apel în sprijinul victimelor a strâns, de asemenea, peste 160.000 de euro (140.000 de lire sterline).

Vineri dimineață, curierul a povestit că trecea pe lângă școală atunci când l-a văzut pe atacator apucând o fată și scoțând un cuțit. „Când am văzut cuțitul, am oprit scuterul și am acționat din instinct”, a spus el agenției de presă PA. Benicio a adăugat că și-a scos casca și l-a lovit pe bărbat în cap „cu toată puterea”.

Tată a doi doi copii, el a adăugat: „Nici măcar nu știam că sunt mai mulți copii care au fost răniți. Am crezut că este doar o fată, dar după aceea am descoperit că sunt mai mulți oameni, mai mulți copii. Urez familiilor toate cele bune. Mă rog pentru fetiță să supraviețuiască”.

