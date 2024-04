Derby della Mole dintre Torino și Juventus aprinde nu numai Serie A, ci și Parlamentul European datorită lui Mick Wallace.

În timpul discursului său de joi, 11 aprilie, bărbatul a purtat tricoul celor de la FC Torino. La finalul cuvântării, politicianul irlandez a ținut în mod special să ureze succes favoriților săi. Mesajul, „Juve merda, forza Toro”, nu are nevoie de nicio traducere.

Wallace este un susținător declarat al celor de la „Toro”. Prezent regulat la meciurile echipei favorite, el spune că preferă întotdeauna această echipă grația „oamenilor obișnuiți” și a bazei de fani „cu picioarele pe pământ”. Wallace se simte ca acasă în Curva Maratona.

Nu e prima oară când apare în tricoul vișiniu în Parlamentul European. A apărut în tricoul echipei pe care o susține și în 2019.

Iar în 2014 participase la o sesiune a parlamentului irlandez punând întrebări ministrului comunicațiilor de atunci în culorile clubului torinez.

Oamenii în costume sunt cei care au distrus țara asta. Oricum nu port costume, nu mă simt confortabil într-o cămașă de forță. Și am o colecție de 500 de tricouri de fotbal. Mick Wallace, citat de ESPN, în 2019:

Fotbalul italian i-a captat imaginația lui Wallace după ce a petrecut cinci săptămâni în „Bel paese”, în timpul Cupei Mondiale din 1990: „Nu am ratat decât o Cupă Mondială, cea din 1978, și nu am ratat niciun Campionat European. M-am distrat grozav la Italia Novanta și am început să merg la meciurile din Serie A în fiecare an de atunci”.

„Am fost implicat în fotbal toată viața”, a spus Wallace, care a deținut o companie de dezvoltare imobiliară și construcții. „Am antrenat și condus echipa de juniori de la Wexford și timp de 16 ani am mers la Torino, de fiecare Paște”, a mărturisit el.

„Mă simt onorat să fac parte din Parlamentul European, dar să câștig șase titluri sub 18 ani în Irlanda este cea mai mare realizare a mea”, a adăugat politicianul-antrenor.

Derby-ul dintre FC Torino și Juventus este programat să se joace sâmbătă, 13 aprilie. Juventus este pe locul trei, după 31 de meciuri disputate, în timp ce Torino se află pe poziția a noua.

Torino nu a reușit să învingă Juventus din 2015.

Foto: captură ANSA

