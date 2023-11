Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Când este Black Friday 2023 la eMAG

Black Friday la eMAG va începe pe data de 10 noiembrie 2023. Cel mai mare retailer online din România a adus acest eveniment de shopping în ţara noastră şi dă de obicei data reducerilor de Black Friday, dată pe care o adoptă cu modificări mai mici sau mai mari și restul retailerilor de la noi. Black Friday la eMAG se desfăşoară pe durata unei singure zile, 10 noiembrie în cazul de faţă.

Cum alegi un telefon cu Andoid

Pe piaţă sunt sute de modele de telefoane mobile şi poate îţi este greu să alegi din această paletă largă de produse. De aceea, ne-am gândit să-ţi oferim câteva direcţii care să te ajute să te decizi ce smartphone – şi aici ne referim la cele cu sistem de operare Android – ţi se potriveşte.

Înainte de toate, în alegerea unui telefon trebuie să pleci de la felul activităţilor pe care le vei efectua pe noul tău gadget: vorbit şi e-mail, navigare pe Internet, vizionare filme şi videoclipuri sau jocuri şi activităţi productive, asemănătoare cu utilizarea unui computer, caz în care ai nevoie de un smartphone de top, de ultimă generaţie şi probabil de dispozitive periferice, mouse, tastatură, monitor.

Apoi, elementele cele mai importante ale unui telefon mobil sunt diagonala şi tipul ecranului, procesorul, memoria RAM, memoria de stocare şi durata bateriei.

Trebuie să te decizi dacă îţi trebuie un telefon mai mare sau unul mai mic şi trebuie să ţii cont că o dimensiune mai mare presupune de multe ori şi o greutate pe măsură.

Ecranul telefonului are drept caracteristici diagonala, cea care oferă şi dimensiunea telefonului, tipul de panou, TFT, IPS, Oled, Amoled etc, rata de refresh şi rezoluţia. Un telefon cu ecran Oled sau Amoled este mai luminos, se comportă mai bine în lumina soarelui, are culori mai strălucitoare şi este de preferat celor LCD TFT sau LCD IPS. De asemenea, unghiurile de vizualizare sunt mai bune în cazul ecranelor Oled şi Amoled.

Rata de refresh obişnuită era de 60 hz, dar multe telefoane ajung astăzi la 90, 120 şi chiar 144 hz. Şi rezoluţia – HD, HD+, FHD, FHD+, 4K – mai mare îţi oferă o experienţă mai bună în utilizarea telefonului.

În ceea ce priveşte procesoarele, frecvenţa lor de operare, cât mai ridicată, reprezintă un plus când telefonul este pus să îndeplinească sarcini dificile. Mai sunt aspecte legate de arhitectura procesorului, dar nu trebuie să devii un specialist în procesoare pentru a alege un telefon bun. Dacă ştii că procesoarele Qualcomm sunt cele mai bune de pe piaţă şi că MediaTek produce procesoare din ce în ce mai apreciate e suficient. Samsung pune pe multe dintre telefoanele pe care le produce procesoare proprii Exynos, nu foarte grozave, la fel ca Huawei, care are gama sa Kirin, a cărei dezvoltare este momentan suspendată, dar care echipează telefoane mai vechi.

E bine ca telefonul tău să aibă memoria RAM (2, 4, 6, 8, 12, 16GB) şi memoria de stocare (16, 32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB) cât mai mari pentru performanţe cât mai bune, dar nu uita că orice creştere a acestor parametri vine cu un preţ mai mare. E de preferat, astăzi, ca telefonul tău să nu aibă mai puţin de 6GB, dar şi cu 4GB poţi efectua multe activităţi de bază.

Bateria nu ar trebui să fie mai mică de 4.000 de mAh, 4.500 mAh e valoarea cel mai des întâlnită, dar dacă găseşti cu baterie mai mare e foarte posibil să te ţină mai mult fără să încarci telefonul (depinde şi de cât de bine este optimizat, de cât consumă procesorul etc). Important este şi ca timpul de încărcare să fie redus, caz în care ar putea să nu mai conteze atât de mult cât de mare e bateria.

Ai mai putea să ţii cont şi de sistemul de operare. Da, telefoanele au la bază un sistem de operare Android, proprietatea Google, însă important este ca telefonul pe care îl cumperi să aibă o versiune cât mai recentă şi cât mai curată, fără multe aplicaţii preinstalate, adică fără o intervenţie agresivă a producătorului aparatului.

De asemenea, tipul reţelei compatibile cu telefonul, 4G sau 5G, este de luat în considerare (5G înseamnă viteze mai bune pe Internet), precum şi posibilitatea de a face plăţi cu telefonul (NFC).

În ceea ce priveşte camererele telefonului, aici ar trebui să te bazezi pe experienţa altor utilizatori, să încerci să găseşti galerii de fotografii făcute cu modelul dorit sau review-uri profesioniste şi independente, pentru a-ţi face o impresie asupra performanţelor foto.

Ce aduce nou seria Samsung S23

Samsung a dat lovitura cu seria Galaxy S23, lansată în februarie 2023. Iar această afirmaţie nu este doar o vorbă în vânt, ci o concluzie susţinută de vânzările înregistrate. Potrivit gsmarena.com, Samsung a vândut aproape 23 de milioane de terminale S23, S23 Plus şi S23 Ultra în opt luni de la lansare, o creştere de 22 la sută faţă de seria Galaxy S22. Defalcat, numerele arată aşa: 10,69 milioane de Galaxy S23 Ultra, 8,09 milioane de Galaxy S23 și 4,11 milioane de Galaxy S 23 Plus.

Valorile privind vânzările S23 par mari, însă acestea sunt încă departe de cele ale Apple, cu seria iPhone 14. Numai iPhone 14 Pro Max a fost vândut în 26,5 milioane de exemplare în prima jumătate a anului, iar toată gama a înregistrat aproape 80 de milioane de telefoane comercializate, conform Forbes.

Dar, revenid la S23, cu ce a impresionat această serie, ce aduce ea nou? În primul rând procesorul Qualcomm 8 Gen 2, un chipset foarte bine echilibrat din punct de vedere al raportului perfomanţă/consum, care acum echipează toate telefoanele S23, indiferent de model şi loc de comercializare. Este de remarcat aici decizia Samsung de a renunţa la segregarea pieţelor, cu procesoare proprii Exynos 2200 în Europa, Africa şi unele părţi din Asia, repectiv Qualcomm 8 Gen 1 pe continentul american. Exynos a dus la cvasieşecul seriei S22, ceea ce a convins compania sud-coreeană să-l abandoneze pentru 2023, astfel că toate aparatele S23 au primit Qualcomm 8 Gen 2, fără nicio discriminare.

Deşi S23 nu este decât o evoluţie a modelelor precedente, S22, cel puţin ca design, dar nu numai, Qualcomm 8 Gen 2 poate fi considerat „motorul” care a revigorat şi chiar revoluţionat terminalele din 2023. Cu acest procesor, experienţa în utilizare a devenit mult mai fluidă, fără lag-uri, fără încălzire excesivă, performanţa camerelor s-a îmbunătăţit, iar consumul redus de energie i-a mulţumit şi pe cei mai exigenţi cumpărători.

Toate telefoanele S23, indiferent de model, vin în patru culori, verde, lavandă, crem şi negru şi beneficiază de baterii cu capacităţi mai mari.

Modelul de bază S23 are o diagonală a ecranului Dynamic Amoled de 6,1 inci şi o frecvenţă de refresh de 120 Hz, aceeaşi pe toate modelele. S23 vine în varinatele cu 8GB memorie RAM şi 128, 256 sau 512 GB (nedisponibil în România) memorie ROM.

S23 Plus are diagonala ecranului de 6,6 inchi, 8GB memorie RAM şi 256 sau 512 GB memorie ROM. Valorile memoriei ROM la S23 Plus sunt mai mari ca la versiunea anterioară.

S23 Ultra are diagonala ecranului de 6,8 inchi, 8GB memorie RAM şi 256 memorie ROM sau 12GB memorie RAM şi 512GB/1TB memorie ROM, Samsung renunţând la echiparea cu 128GB memorie ROM prezentă la S22 Ultra.

În afara procesorului, cea mai importantă noutate la S23 Ultra o reprezintă camera de 200 megapixeli, cu performanţe mult îmbunătăţite. Rămâne pe S23 Ultra camera cu zoom optic 10x, dar mai bine optimizată ca la S22 Ultra. Stylusul este inclus şi la S23 Ultra, la fel ca la S22 Ultra.

Dacă îţi doreşti un telefon Samsung din gama S23, ai ocazia să ţi-l achiziţionezi de Black Friday 2023. Pentru a te ajuta în procesul de cumpărare, iată cât costă telefoanele Samsung S23, Samsung S23 Plus şi Samsung S23 Ultra la eMAG cu o săptămână înainte de Black Friday 2023!

