Black Friday 2023 a început, vineri dimineaţă, la eMAG, iar cunoscutul comerciant online a pregătit numeroase oferte pentru toate buzunarele. Alegeţi telefonul care ţi se potriveşte dintre smartphone-urile de mai jos!

Telefoane sub 500 de lei la eMAG de Black Friday 2023

Samsung Galaxy A04e, 32GB, 3GB RAM, 4G, Black – 449,99 lei;

Telefon mobil Motorola Moto g13, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, Matte Charcoal – 449,99 lei;

realme C53, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 4G, Champion Gold – 499,99 lei;

Xiaomi Redmi A2, 2GB RAM, 32GB, Black – 279,99 lei.

Telefoane sub 1.000 de lei la eMAG de Black Friday 2023

Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G, Silver – 999 lei;

Motorola Moto G41, OLED, NFC, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM – 599,99 lei;

Nokia G42, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 5G, Meteor Grey – 799,99 lei;

Motorola Moto g54, Power Edition, 256GB, 12GB RAM, 5G, Midnight Blue – 949,99 lei;

realme C55, Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 4G, Sunshower – 749,99 lei;

OPPO Reno7 Lite, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Cosmic Black – 949,99 lei;

Motorola Moto g72, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, Meteorite Grey – 649,99 lei;

Samsung Galaxy F13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Green – 684,99 lei.

Alte telefoane cu preţ atractiv la eMAG de Black Friday 2023

Samsung Galaxy S21 FE, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G, Graphite – 1.899 lei;

Apple iPhone 13, 128GB, 5G, Midnight – 3.814 lei;

Telefon mobil Apple iPhone 11, 128GB, Black – 2.349,99 lei;

ASUS ROG Phone 6, Dual SIM, 512GB, 16GB RAM, 5G, Phantom Black – 3.29,99 lei;

Motorola razr 40 ultra, Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Infinite Black – 3.999,99 lei;

Nothing Phone(2), 256GB, 12GB RAM, 5G, Dark Grey – 2.699,98 lei.

Cum alegi un smartphone

Pe piaţă sunt sute de modele de telefoane mobile şi poate îţi este greu să alegi din această paletă largă de produse. De aceea, ne-am gândit să-ţi oferim câteva direcţii care să te ajute să te decizi ce smartphone – şi aici ne referim la cele cu sistem de operare Android – ţi se potriveşte.

Înainte de toate, în alegerea unui telefon trebuie să pleci de la felul activităţilor pe care le vei efectua pe noul tău gadget: vorbit şi e-mail, navigare pe Internet, vizionare filme şi videoclipuri sau jocuri şi activităţi productive, asemănătoare cu utilizarea unui computer, caz în care ai nevoie de un smartphone de top, de ultimă generaţie şi probabil de dispozitive periferice, mouse, tastatură, monitor.

Apoi, elementele cele mai importante ale unui telefon mobil sunt diagonala şi tipul ecranului, procesorul, memoria RAM, memoria de stocare şi durata bateriei.

Trebuie să te decizi dacă îţi trebuie un telefon mai mare sau unul mai mic şi trebuie să ţii cont că o dimensiune mai mare presupune de multe ori şi o greutate pe măsură.

Ecranul telefonului are drept caracteristici diagonala, cea care oferă şi dimensiunea telefonului, tipul de panou, TFT, IPS, Oled, Amoled etc, rata de refresh şi rezoluţia. Un telefon cu ecran Oled sau Amoled este mai luminos, se comportă mai bine în lumina soarelui, are culori mai strălucitoare şi este de preferat celor LCD TFT sau LCD IPS. De asemenea, unghiurile de vizualizare sunt mai bune în cazul ecranelor Oled şi Amoled.

Rata de refresh obişnuită era de 60 hz, dar multe telefoane ajung astăzi la 90, 120 şi chiar 144 hz. Şi rezoluţia – HD, HD+, FHD, FHD+, 4K – mai mare îţi oferă o experienţă mai bună în utilizarea telefonului.

În ceea ce priveşte procesoarele, frecvenţa lor de operare, cât mai ridicată, reprezintă un plus când telefonul este pus să îndeplinească sarcini dificile. Mai sunt aspecte legate de arhitectura procesorului, dar nu trebuie să devii un specialist în procesoare pentru a alege un telefon bun. Dacă ştii că procesoarele Qualcomm sunt cele mai bune de pe piaţă şi că MediaTek produce procesoare din ce în ce mai apreciate e suficient. Samsung pune pe multe dintre telefoanele pe care le produce procesoare proprii Exynos, nu foarte grozave, la fel ca Huawei, care are gama sa Kirin, a cărei dezvoltare este momentan suspendată, dar care echipează telefoane mai vechi.

E bine ca telefonul tău să aibă memoria RAM (2, 4, 6, 8, 12, 16GB) şi memoria de stocare (16, 32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB) cât mai mari pentru performanţe cât mai bune, dar nu uita că orice creştere a acestor parametri vine cu un preţ mai mare. E de preferat, astăzi, ca telefonul tău să nu aibă mai puţin de 6GB, dar şi cu 4GB poţi efectua multe activităţi de bază.

Bateria nu ar trebui să fie mai mică de 4.000 de mAh, 4.500 mAh e valoarea cel mai des întâlnită, dar dacă găseşti cu baterie mai mare e foarte posibil să te ţină mai mult fără să încarci telefonul (depinde şi de cât de bine este optimizat, de cât consumă procesorul etc). Important este şi ca timpul de încărcare să fie redus, caz în care ar putea să nu mai conteze atât de mult cât de mare e bateria.

Ai mai putea să ţii cont şi de sistemul de operare. Da, telefoanele au la bază un sistem de operare Android, proprietatea Google, însă important este ca telefonul pe care îl cumperi să aibă o versiune cât mai recentă şi cât mai curată, fără multe aplicaţii preinstalate, adică fără o intervenţie agresivă a producătorului aparatului.

De asemenea, tipul reţelei compatibile cu telefonul, 4G sau 5G, este de luat în considerare (5G înseamnă viteze mai bune pe Internet), precum şi posibilitatea de a face plăţi cu telefonul (NFC).

În ceea ce priveşte camererele telefonului, aici ar trebui să te bazezi pe experienţa altor utilizatori, să încerci să găseşti galerii de fotografii făcute cu modelul dorit sau review-uri profesioniste şi independente, pentru a-ţi face o impresie asupra performanţelor foto.

