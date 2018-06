”Le reamintesc tuturor că prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil sunt fundamentale pentru existența statului de drept. Aceste principii esențiale pentru buna funcționare a unei democrații sunt garantate tuturor cetățenilor României prin Constituție. In ceea ce ma priveste, am crezut si voi crede mereu in prezumptia de nevinovatie a oricarui cetatean, ca principiu fundamental al oricarei democratii. Sunt si raman ferm alaturi de presedintele partidului nostru, Liviu Dragnea!”, a transmis Fifor.

PSD Constanța ”Ziua de joi 21 iunie a.c. va rămâne în istoria României moderne ca un moment negru, în care o sentință juridică nedreaptă și aberantă, nefundamentată pe dovezi și fapte a interferat nepermis cu viața politică a țării.Într-o vânătoare neobosită împotriva formațiunii politice care a câștigat categoric alegerile electorale, Partidul Social Democrat dar și împotriva liderului său, președintele Liviu Dragnea, pârghii oculte au funcționat din nou în defavoarea democrației și justiției corecte, realizate doar pe bază de dovezi irefutabile și nu pe denunțuri obținute cu forța.Organizația Județeană a Partidului Social Democrat Constanța este mai solidară ca oricând cu președintele Liviu Dragnea și conducerea legitimă a partidului. Adevărul și Justiția vor triumfa în cele din urmă, iar dreptatea va fi fi restabilită.”, a transmis PSD Constanța. PSD Dolj Președintele organizației vorbește despre o condamnare cu premeditare a lui Liviu Dragnea, dar păstrează aceeași notă de susținere. ”Dovadă stă întreaga punere în scenă a acestei piese: amânările sentinței, pregătirea manifestațiilor pe facebook, mobilizarea pentru proteste în stradă, citirea sentinței la oră de maximă audiență și creșterea tensiunii prin citirea sentinței lui Dragnea la sfârșitul ședinței. Nu este întâmplătoare nici depunerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, fix cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Se pare că așa înțeleg să acceadă la putere cei care nu au reușit să câștige alegerile cinstit, prin votul românilor. Din fericire, decizia nu este definitivă, iar cei care vor judeca apelul trebuie să respecte decizia CCR, ceea ce înseamnă achitarea, nu doar pentru președintele PSD, ci pentru toate celelalte persoane care au fost condamnate în primă instanță”, a transmis Claudiu Manda, adăugând că PSD îl susține în continuare, nefiind necesară o demisie a sa. PSD Vrancea Lideurul PD Vrancea vorbește despre opinia separată a unuia dintre cei trei judecători din completul care l-a condamnat pe Liviu Dragnea, în primă instanță. La fel ca în cazul PSD Dolj, și Vrancea susține că sentința de joi a fost una premeditată. ”Se vede în toate aceste acțiuni o regie: atacul în presă, mulțimile din piață, amînările sentinței, programarea pronunțării spre seară, la ora adunării manifestanților, pregătirea pe Facebook, păstrarea sentinței lui Dragnea la sfîrșit. Și-au sincronizat pînă și moțiunea de cenzură cu sentința. Asta e calea prin care cei care au pierdut alegerile au înțeles să încerce să cîștige puterea. Decizia CCR de dezincriminare parțială a abuzului în serviciu este folosită ca argument și de Marian Oprișan. ”Sunt decizii ale CCR pe care unii judecători le acceptă, alții nu. Nu putem numi asta justiție. Este o ruletă rusească, din care unii scapă, iar alții cad victime. Este profund nedrept ca unii oameni să fie achitați, iar alții să fie condamnați pentru aceleași fapte, în funcție de judecătorii la care pică. Justiția nu trebuie să fie o loterie. Atâta timp cât există un singur om achitat pentru fapta pentru care a fost condamnat președintele PSD, atâta timp cât există chiar în acest complet o opinie separată care a luat în considerare Decizia CCR 405 care a dispus Parlamentului să modifice articolul privind abuzul în serviciu”, a transmis și PSD Vrancea, alături de susținerea pentru Liviu Dragnea până la o sentință definitivă.

Ape tulburi în PSD

Social-democrații se reunesc vineri într-o ședință a Comitetului Executiv Național. Surse din PSD au precizat pentru Libertatea că urmează a fi adoptată o rezoluție de susținere a președintelui de partid.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul privind procesul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. A fost achitat pentru acuzația de fals intelectual. Decizia nu este definitivă. În aceste condiții, condamnarea cu suspendare din dosarul Referendumul se anulează, iar în cazul în care sentința din dosarul angajărilor fictive va fi definitive, Liviu Dragnea ar urma să execute pedepsele în închisoare.