Mai precis, bărbatul de 39 de ani a sesizat fapta, iar polițiștii au stabilit faptul că bărbatul de 49 de ani este bănuit de săvârșirea furtului.

„Fapta a fost sesizată poliției de către bărbatul de 39 de ani. Polițiștii au stabilit că bănuitul de săvârșirea furtului este bărbatul de 49 de ani, din Râmnicu Sărat. Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 4 septembrie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi organizat jocuri de noroc de tip „barbut”.

În timpul jocului, din cauza unor neînțelegeri, bărbatul de 49 de ani ar fi sustras organizatorului suma de 22.000 de euro”, a transmis IPJ Buzău.

În acest context, atât bărbatul care a sesizat poliția, cât și celălalt bănuit au fost reținuți și sunt cercetați în continuare, sub coordonarea parchetului, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Totodată, o situație neobișnuită a fost semnalată în Ploiești, unde o stradă este blocată periodic de persoane care joacă barbut, în ciuda existenței numeroaselor săli de jocuri de noroc.

