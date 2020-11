„Dacă aveam testul cu răspunsul pozitiv eram dus direct la un spital covid și nu la UPU Sf.Pantelimon, în corturile lui Arafat. Am ajuns la spital și am așteptat aproape o oră să fiu preluat de un medic”, a scris Mihai Ștefan Diaconu, pe pagina sa de Facebook.

Bărbatul a spus că a fost confirmat cu noul coronavirus la începutul lunii noiembrie și a fost internat timp de 11 zile într-un cort amplasat lângă Spitalul „Sfântul Pantelimon din București”.



„Am avut un șoc masiv: nu existau paturi ci tărgi, da, tărgi din alea cu care 2 persoane sănătoase transportă un rănit. Am îndurat chinuri groaznice timp de 2 zile cât am stat pe targă (am avut noroc cu fratele meu care mi-a adus o saltea). Să mă ridic era un chin pentru că, surpriză, targa nu avea stabilitate și se prăvălea peste tine dacă încercai să te dai jos. Pentru a putea să mă ridic și să plec la toaletă, care era situată în spital, la 15 metri distanță de cort”, a mai povestit pacientul.



Cortul încălzit de „un tun pe motorină”

În aceeași situație erau și alți zeci pacienți, bărbatul a spus că pentru a încălzi încăperea s-a folosit un „tun de căldură pe motorină”.

„Cu noxe și gaze arse care pătrund la bolnavii cu afecțiuni respiratorii. Tun de căldură care nu are un ciclu de încălzire adecvat pentru așa ceva…e bun poate pentru situațiile de urgență dar în nici un caz pentru tratarea bolnavilor de Covid.”, a mai explicat pacientul



Medic: „Acest cort este o soluție salvatoare”

O reacție a venit și din partea spitalului. Medicii spun că sunt nevoiți să apeleze la astfel de corturi din cauza numărului mare de pacienți care se prezintă zilnic la unitatea medicală.



„Am ajuns în situația asta pentru că numărul pacienților este tot mai mare, sunt tot mai mulți pacienți care se adresează camerelor de gardă, UPU are posibilitatea de 27 până în 30 de paturi, iar noi avem zilnic peste 30-40 de pacienți care ajung în UPU cu nevoie de oxigen. Acest punct medical avansat, acest cort, este o soluție salvatoare pentru că este un loc unde noi putem să le acordăm niște îngrijiri pacienților.

În tot acest interval când dânsul a stat în cort i s-a oferit de trei ori posibilitatea să plece în spitale suport Covid sau spitale Covid, însă dânsul a refuzat la Pucioasa, Oltenița și Agigea. Spitalele nu se pot ridica peste noapte”, a declarat pentru Digi Fiorella Motoiu, șef UPU la unitatea medicală,



În București numărul oamenilor confirmați cu Covid-19 a ajuns, miercuri, la 1.475, potrivit ultimului bilanț, iar medicii spun că sunt suprasolicitați

Ieri, pe rețelele de socializare au fost postate imagini surprinse în Institutul Matei Balș din Capitală, unde bolnavi de COVID cu tuburi de oxigen, pentru care nu mai sunt locuri în saloane, sunt ținuți pe holuri.



„Vedem o realitate a acestor zile. Și situația nu este numai la «Matei Balș». Este clar că numărul de locuri pe care îl avem nu este suficient. Pacienții trebuie să fie ajutați și, până îi transferăm sau până găsim loc în saloane, ei rămân în Camera de Gardă”, a declarat doctorul infecționist Adrian Marinescu.



