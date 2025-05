Pădurea Reinhardswald a inspirat poveștile fraților Grimm

Pădurea Reinhardswald, cunoscută și ca pădurea „de basm”, a inspirat poveștile fraților Grimm. Acum, acest loc liniștit se confruntă cu o dezbatere aprinsă privind viitorul energetic al Germaniei. Grupurile de conservare a naturii susțin cu prudență proiectul, considerând că energia curată produsă de turbine compensează impactul asupra pădurii.

Totuși, opoziția extremei drepte față de energia eoliană s-a intensificat în ultimii ani. La o conferință a partidului Alternativa pentru Germania (AfD), coliderul Alice Weidel a promis că va „dărâma” toate turbinele eoliene dacă partidul său va ajunge la putere.

„Jos!” a strigat ea, primind aplauze furtunoase.

Atacurile împotriva energiei regenerabile au devenit un pilon central al campaniilor extremei drepte în întreaga lume dezvoltată. Deși Weidel a clarificat ulterior că se referea doar la turbinele din Reinhardswald, discursul său marchează o opoziție politică mai largă față de energia eoliană.

Reinhardswald, simbol al luptei patriotice împotriva politicilor climatice elitiste

Cei mai radicali oponenți văd Reinhardswald ca un simbol al luptei patriotice împotriva politicilor climatice elitiste.

„Ideologia verde este globalistă și, în cele din urmă, fără rădăcini”, se arată într-o postare pe Telegram a AfD.

Susținătorii parcului eolian se plâng că dezbaterea politică a fost „otrăvită” de dezinformare. Ralf Paschold, directorul general al Windpark Reinhardswald, a declarat că oponenții de extremă dreapta au răspândit „imagini de groază” despre distrugerea întregii păduri.

În realitate, două treimi din zona proiectului acoperă monoculturi comerciale de molid, deja afectate de secetă și infestări cu gândaci de scoarță.

„Aceste turbine eoliene vor ajuta la conservarea pădurii prin generarea durabilă de electricitate”, a spus Paschold.

Ce susțin oponenții locali ai parcului eolian

Oponenții locali ai parcului eolian susțin că impactul proiectului asupra ecosistemului fragil a fost subestimat. Ei cer ca turbinele să fie amplasate în afara pădurilor.

Tensiunile între reducerea poluării cu carbon și protejarea faunei sălbatice locale au crescut în toată Europa. Bärbel Heidebroek, președintele lobby-ului german pentru energie eoliană, a declarat că valul de opoziție față de proiectele eoliene reprezintă „o problemă de acceptare”.

Activiștii și-au exprimat temerea că retorica intensificată ar putea duce la violențe, pe măsură ce forțele de extremă dreapta câștigă teren în țară. În Reinhardswald, localnicii au observat o creștere treptată a activității extremiste de dreapta.

Cel mai mare parc eolian din Europa va fi construit în România, la Botoșani.

