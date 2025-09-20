Protocolul, esențial pentru bucureșteni

Protocolul a fost semnat între Primăria Sectorului 1, condusă de George Cristian Tuță, și organizații importante de mediu: Asociația Parcul Natural București (fosta Asociația Parcul Natural Văcărești), Asociația C.S. Nomad Multisport, Fundația Alex Găvan și Fundația Eco-Civica.

„Ne punem la dispoziție gratuit și voluntar tot sprijinul nostru – studiile, munca și cunoștințele avute pentru protejarea spațiilor naturale rămase în Sectorul 1, inclusiv Pădurea Băneasa”, a scris pe Facebook Daniel Sărdan, președintele Nomad Multisport, unul dintre semnatarii protocolului.

„Nu mai facem NICIUN PAS ÎN SPATE”

Daniel Sărdan atrage atenția că acest acord vine „în plin atac asupra multor zone verzi și mai ales asupra Pădurii Băneasa”.

„Suntem încă o dată ultimii și trebuie să oprim acest declin. De aceea e necesar să nu mai facem NICIUN PAS ÎN SPATE în ceea ce privește Pădurea Băneasa, dar și celelalte zone naturale. Următoarea etapă ar fi să facem pași în față și să regenerăm spații verzi și de agrement pentru locuitori”, a transmis acesta.

Ce prevede protocolul: de la arie protejată local la protecție națională

Documentul oficial, consultat de Libertatea și semnat în baza unei hotărâri adoptate în unanimitate de Consiliul Local al Sectorului 1, prevede:

instituirea regimului de arie naturală protejată de interes local pentru Pădurea Băneasa;

extinderea, ulterior, la arie protejată de interes național, care să includă și zonele Jandarmeriei, Voluntari și Tunari;

monitorizarea biodiversității (plante, animale, habitate);

crearea de trasee tematice, piste de biciclete și zone educaționale pentru copii;

protejarea și conservarea vegetației forestiere, a lacurilor și a zonelor de agrement.

„Scopul protocolului este să asigure un echilibru între conservarea naturii și activități de vizitare, recreere și educație”, se arată în document.

Trafic auto ilegal și contracte „toxice”: cum e pusă în pericol pădurea

Organizațiile semnatare atrag atenția că, în paralel, Pădurea Băneasa continuă să fie afectată de ilegalități.

„Momentan ne confruntăm în Băneasa cu o flagrantă încălcare a legii. Legea și Codul Silvic se exprimă foarte clar împotriva traficului auto prin păduri. Pădurea Băneasa are rol clar definit sanogenic pentru agrement, dar unii par că au uitat”, avertizează semnatarii.

Ei denunță și o înțelegere între Romsilva și o asociație privată, căreia i-au fost cedate drumurile pădurii. „Acest contract toxic (…) trebuie reziliat și sancționați responsabilii care au dus la un atentat la integritatea Pădurii Băneasa”, au mai transmis organizațiile.

Cezar Răduță, director al Direcției Silvice Ilfov, care este și fost director general adjunct al Romsilva, ar fi primit 200.000 de euro, în rate, de la Gabriel Biziniche, pentru un contract cu asociațiile „Federația Greenfield Băneasa” și „Asociația Impact pentru Viitor” prin care se permite deschiderea a trei drumuri forestiere din Pădurea Băneasa pentru circulația auto în scop de tranzitare.

Natura nu se apără singură și are nevoie de implicarea cetățenilor

Tonul lor rămâne critic și ferm la adresa autorităților.

„Cele mai multe autorități sunt paralizate sau cu alte scopuri și suntem destul de singuri în demersurile astea. Cine trebuie să aibă grijă de pădure lucrează împotriva ei”, au transmis ONG-urile.

Esențial este să înțelem toți că natura are nevoie de fiecare cetățean responsabil. În lipsa implicării publice și a controlului instituțional real, nici măcar ariile protejate nu sunt în siguranță.

