Lovitură ca-n filme în Duisburg: hoții au intrat cu mașina în mall

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, jaful a avut loc în noaptea de 19 ianuarie, iar camerele de supraveghere au surprins întreaga desfășurare a acțiunii.

În jurul orei 4.30 dimineața, hoții au forțat ușile de acces ale mall-ului „Forum”, situat în centrul orașului Duisburg, după care au lovit o bijuterie aflată la parter și au spart vitrinele folosind leviere.

Bijuterii de aproape un milion de euro, furate în două minute

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cinci bărbați mascați care sparg vitrinele cu leviere și îndeasă bijuteriile în genți portocalii.

Hoții, despre care se suspectează că ar face parte din gruparea „Panterele Roz”, au furat aproximativ șase kilograme de aur, în valoare de cel puțin 760.000 de euro, precum și pietre prețioase.

Poliția, alertată de firma responsabilă de securitatea centrului comercial, a ajuns la fața locului la doar câteva minute după declanșarea alarmei, însă făptașii reușiseră deja să fugă.

La locul faptei a fost găsit un autoturism albastru, marca Opel Corsa, abandonat de suspecți.

Verificările efectuate asupra vehiculului au arătat că plăcuțele de înmatriculare erau furate și nu corespundeau autoturismului.

O a doua tentativă de jaf, în aceeași noapte

În jurul orei 3.00 dimineața, persoane necunoscute au încercat să spargă o altă bijuterie, situată pe strada Königstraße. Suspecții au distrus vitrina magazinului aflat la colțul străzii Kläbergstraße.

Totuși, un strat suplimentar de sticlă de securitate i-a împiedicat să ajungă la marfă, iar aceștia au fost nevoiți să se retragă fără pradă.

Poliția solicită sprijinul populației pentru prinderea hoților

Cazul a fost preluat de Comisariatul de Poliție Criminală 14, care investighează o posibilă legătură între cele două incidente.

Încă din cursul nopții, polițiștii criminaliști au securizat urme la ambele locuri ale infracțiunilor.

Autoturismul abandonat va fi supus unei examinări amănunțite pentru identificarea eventualelor probe.

Poliția solicită sprijinul populației. Orice informații legate de fapte sau observații suspecte din noaptea de sâmbătă spre duminică pot fi comunicate Comisariatului de Poliție Criminală 14.

În urmă cu opt ani, cinci bărbați mascați au spart fereastra de la magazinul de bijuterii a luxosului hotel Ritz din Paris și au furat bunuri în valoare de milioane de euro. La acea vreme, presa a relatat că în spatele atacului s-a aflat gruparea infracțională Panterele Roz, din care fac parte mai mulți foști militari din Balcani, în special din Serbia.

