Prin numirea celor 21 de cardinali, Papa Francisc a mărit semnificativ procentul de electori aleși de el care vor putea vota succesorul său. În acest moment, există 137 de cardinali electori, dintre care aproximativ 73% au fost aleși de actualul Suveran Pontif, lucru care crește, dar nu garantează, șansele ca următorul papă să împărtășească viziunea sa asupra unei Biserici mai progresiste și mai incluzive, notează Reuters.

Cardinalii, cunoscuți după pălăriile și sutanele roșii pe care le poartă, sunt cei mai apropiați consilieri ai papei la Vatican și în întreaga lume.

The College of Cardinals is called to resemble a symphonic orchestra, representing the synodality of the Church: diversity is indispensable. However, each sound must contribute to the common design. This is why mutual listening is essential. pic.twitter.com/Trw2M6U9I7