Papa Leon, care a fost ales pontif în luna mai, după decesul papei Francisc, a prezidat pentru prima dată în Bazilica Sfântul Petru ultima slujbă din 2025, în cadrul căreia se intonează în mod tradițional imnul „Te Deum”.

„Frați și surori, în acest moment simțim nevoia unui plan înțelept, binevoitor și milostiv. Fie ca acesta să fie un plan liber și eliberator, pașnic și credincios”, a transmis Papa.

El a avertizat, referindu-se la războaie, inclusiv cel declanșat de Rusia în Ucraina acum aproape 4 ani, că alte planuri cuprind lumea și că acestea sunt „strategii menite să cucerească piețe, teritorii și sfere de influență”, dar și „strategii armate, învăluite în discursuri ipocrite, proclamații ideologice și motive religioase false”.

„Dumnezeu iubește să spere cu inimile celor mici și o face implicându-i în planul Său de mântuire. Cu cât planul este mai frumos, cu atât speranța este mai mare. Lumea merge astfel înainte, propulsată de speranța atâtor oameni simpli, care sunt necunoscuți, dar nu și lui Dumnezeu, care, în pofida tuturor lucrurilor, cred într-un viitor mai bun, pentru că știu că viitorul este în mâinile celui care le oferă cea mai mare speranță”, a mai spus Papa.

Suveranul pontif și-a exprimat în final speranța că Orașul Etern, Roma, „se va ridica la înălțimea așteptărilor” pentru cetățenii săi vulnerabili: copii, bătrâni care trăiesc singuri și bolnavi, familii nevoiașe și oameni „care au venit de departe în căutarea unei vieți demne”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE