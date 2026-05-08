Primul an de pontificat, marcat de apeluri la pace

Papa Leon al XIV-lea, aflat la primul an al pontificatului său început pe 8 mai 2025, a lansat sute de apeluri pentru o reconciliere „neînarmată și dezarmantă”, îndemnându-i pe „stăpânii războiului” să asculte „o melodie mai măreață decât noi înșine”.

Într-un discurs ținut la apusul zilei de 8 mai 2025, prima sa cuvânate în calitate de Suveran Pontif, papa și-a conturat viziunea asupra păcii: „neînarmată și dezarmantă”.

De la debutul pontificatului său, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj clar: pacea nu înseamnă doar tăcerea armelor adusă de un armistițiu. Pe 25 decembrie 2025, în timpul Binecuvântării Urbi et Orbi, el a subliniat că astfel de acorduri fragile riscă să epuizeze voința oamenilor de a acționa sau de a rezista, lăsându-i pradă unei «oboseli mari» și golind cuvintele de sens.

Inspirat de poetul Yehuda Amichai, Papa a vorbit despre o „pace sălbatică”, care să răsară „brusc”, precum „florile sălbatice” ce își croiesc drum prin crăpăturile betonului.

„Să vină, pentru că ogorul are nevoie de ea”, a îndemnat Suveranul Pontif, conform Vatican News.

De-a lungul primului său an ca Episcop al Romei, Papa a rostit cuvântul „pace” de peste 400 de ori în discursurile sale. În prima sa întâlnire cu jurnaliștii la Sala Paul al VI-lea, Papa a subliniat rolul esențial al presei în reflectarea conflictelor și în promovarea reconcilierii.

„Sunteți în prima linie”, le-a spus el, cerându-le să încurajeze un mod de comunicare „capabil să ne scoată din «Turnul Babel», din confuzia limbajelor lipsite de iubire”.

Pacea, a explicat el, nu este un act de naivitate. „Degeaba pretind «stăpânii războiului» că nu știu că distrugerea durează o clipă, dar reconstruirea necesită uneori o viață întreagă. Degeaba se prefac că nu văd că miliarde de dolari sunt folosiți pentru a ucide și devasta, în timp ce resursele necesare pentru a vindeca, educa și ridica oamenii nu se găsesc”.

Această poziție a fost reafirmată în cadrul unei întâlniri cu participanții la adunarea plenară ROACO (Reuniunea Agențiilor de Ajutor pentru Bisericile Orientale), unde Papa a denunțat paradoxul investițiilor în distrugere: „Banii care ar putea fi folosiți pentru a construi spitale și școli noi sunt folosiți pentru a le distruge pe cele deja existente!”.

Efectele devastatoare ale războiului, în primul an de pontificat

Mesajul de pace al Papei a fost transmis din diverse colțuri ale lumii, de la Vatican la Bamenda, Camerun, unde, în aprilie 2026, în Catedrala Sfântul Iosif, a pledat pentru reconcilierea comunității locale.

Suveranul Pontif a subliniat că armonia trebuie să coboare de la nivelul palatelor unde „stăpânii războiului” iau decizii ale morții, până la cei devastați de conflicte, care „se hrănesc doar cu disperare, lacrimi și mizerie”.

Într-un discurs susținut la sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Papa a atras atenția asupra foametei, una dintre consecințele dramatice ale războaielor.

„Foametea, un rezultat direct al conflictelor, este o rană deschisă care strigă după dreptate”, a mai spus el, conform Vatican News.

Papa Leon critică „idolii” care alimentează conflictele

Apelurile pentru pace ale Papei Leon s-au intensificat în timpul Săptămânii Sfinte. În Duminica Floriilor, el a subliniat că niciun război nu poate fi justificat în numele lui Dumnezeu.

„Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care poartă război și le respinge, spunând: «Chiar dacă vă înmulțiți rugăciunile, nu vă voi asculta; mâinile voastre sunt pline de sânge»”, a declarat atunci Suveranul Pontif.

Pontiful a criticat dur „idolii” care stau la baza conflictelor din zilele noastre, fie că este vorba despre setea de putere, fie despre cea de bani. În timpul unei vizite în Principatul Monaco, el a denunțat dependența de violență a celor care „și-au întors spatele de la Dumnezeul cel viu pentru a-și face din propria putere un idol mut, orb și surd”.

În contrast cu greutatea acestor mesaje, Papa a vorbit și despre ușurința pe care o aduce armonia. În timpul unei vizite în Liban, el a descris pacea ca pe un „dans pe ritmul unei melodii mai mărețe decât noi înșine, melodia iubirii divine”. Un mesaj de speranță pentru o țară care resimte acut rănile războiului.

Această speranță s-a regăsit și în tema Zilei Mondiale a Păcii din 1 ianuarie 2026: o chemare către o pace „neînarmată și dezarmantă”.

În cadrul unei veghe mariane pentru pace, în octombrie 2025, Papa le-a cerut liderilor lumii să aibă „îndrăzneala dezarmării”, parafrazând cuvintele lui Iisus: „Pune sabia în teacă!”.

Sportul și cultura, căi spre unitate, spune Papa Leon al XIV-lea

Pontiful a subliniat necesitatea de a găsi metode creative pentru a învinge „indiferența față de lege”. Într-o scrisoare adresată liderilor religioși, el a evidențiat valoarea sportului ca instrument de reconciliere, subliniind că „o cădere nu este niciodată ultimul cuvânt”.

De asemenea, Papa a promovat importanța educației și a memoriei istorice, cerând episcopilor italieni să dezvolte „drumuri de educație pentru nonviolență” și să păstreze vie conștientizarea lecțiilor dureroase ale secolului XX.

„Cum poate cineva să creadă, după secole de istorie, că actele de război aduc pace și nu se întorc împotriva celor care le comit?” a întrebat el la o altă întâlnire cu membrii ROACO.

În ciuda provocărilor, Papa Leon al XIV-lea rămâne fidel viziunii sale despre o lume mai pașnică.

