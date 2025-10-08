Îngrijorarea Papei Leon pentru imigranții din SUA

Pontiful a primit zeci de scrisori de la imigranți care își exprimau temerile legate de deportare.

„Sfântul nostru Părinte … este foarte preocupat personal de aceste chestiuni”, a declarat pentru Reuters episcopul Mark Seitz din El Paso, participant la întâlnire.

„El și-a exprimat dorința ca Conferința Episcopilor Americani să se pronunțe ferm în această problemă”, a adăugat Seitz.

Papa a subliniat importanța ca episcopii să continue să vorbească despre acest subiect.

Deși are un stil mai rezervat decât predecesorul său, Papa Leon și-a intensificat recent criticile la adresa politicilor anti-imigrație ale administrației Trump. Pe 30 septembrie, pontiful a pus sub semnul întrebării compatibilitatea acestor politici cu învățăturile pro-viață ale Bisericii Catolice.

Scrisori emoționante de la imigranți

Unul dintre mesajele primite de Papă, împărtășit cu Reuters, descria situația unei familii cu doi membri fără permis legal de ședere în SUA, care se temeau să iasă din casă de frica deportării.

Scrisoarea, redactată în spaniolă, cerea Papei să se pronunțe deschis împotriva raidurilor și tratamentului nedrept al comunității.

Întâlnirile Papei Leon cu catolici americani

În seara precedentă, Papa Leon s-a întâlnit în privat cu aproximativ 100 de catolici americani implicați în activități de sprijinire a migranților, mulțumindu-le pentru eforturile lor. Aceste întâlniri subliniază preocuparea continuă a Vaticanului față de situația imigranților din SUA.

Potrivit Reuters, Casa Albă a declarat că Trump a fost ales pe baza promisiunilor sale, inclusiv cea de a deporta imigranții ilegali cu cazier. Însă abordarea dură a administrației continuă să stârnească îngrijorare în rândul liderilor religioși și al comunităților afectate.

