Sursă video: Facebook/ Blackpool Police

Adam Garnett (35 de ani) a coordonat operațiunile bandei din spatele gratiilor în perioada 2023 – 2024. În celula sa au fost găsite telefoane cu videoclipuri ce arătau kilograme de droguri și imagini cu Mango jucându-se cu bani proveniți din traficul de droguri, conform BBC.

Ancheta a dus la identificarea altor trei membri ai rețelei: Shannon Hilton (29 de ani, iubita lui Garnett), Dalbir Sandhu (41 de ani) și Jason Gerrand (50 de ani).

Un material video de pe telefonul lui Hilton o arăta râzând în timp ce învăța papagalul să spună expresia incriminatoare, în prezența unui copil. De asemenea, telefonul lui Dalbir Sandhu conținea liste detaliate cu prețuri și tranzacții.

Totodată, Gareth Burgess, cel de-al treilea complice, apărea în videoclipuri plimbându-se prin Blackpool cu sume mari de bani și lăudându-se cu activitățile ilegale.

Deși se afla în închisoare, Adam Garnett comunica frecvent cu membrii bandei. În total, 15 membri ai grupării au pledat vinovați la Curtea din Preston pentru infracțiuni legate de droguri comise între februarie 2023 și iulie 2024.

Liderul bandei a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, Hilton la 12 ani, iar Sandhu la 10 ani. Totodată, Gerrand a primit 8 ani și 3 luni, iar Burgess 7 ani și 4 luni.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Alți doi membri, Chloe Stott (24 de ani) și Ryan Black (27 de ani), nu s-au prezentat la proces și sunt căutați de autorități. Totuși, au fost condamnați în lipsă: Stott – 7 ani, iar Black – 5 ani.

„Ancheta continuă pentru localizarea lui Chloe Stott și Ryan Black, care nu s-au prezentat la tribunal. Dacă îi vedeți sau știți unde s-ar putea afla, vă încurajez să ne anunțați”, a afirmat detectivul sergent Anthony Alves.

Amintim că, în 2019, un papagal a ajuns pe mâna poliției din Brazilia după ce și-a anunțat stăpânii despre sosirea oamenilor legii. Totul a început când o patrulă de poliție din Teresina a observat pe stradă un bărbat care cumpărase droguri dintr-o casă cunoscută ca aparținând Indiei, o femeie care a fost arestată de două ori pentru trafic de substanțe interzise.

Polițiștii au descins imediat în casa respectivă, însă nici bine nu au intrat când s-a auzit „Mama, poliția!”. Cel care îi avertizase pe cei din casă de sosirea poliției a fost un papagal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE