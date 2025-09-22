Cum au ajuns păsările în India

În 2023, papagalii au fost transportați din Germania spre Ahmedabad, India, prin intermediul unei organizații germane de conservare, Asociația pentru Conservarea Papagalilor Amenințați (ACTP) Documentele vamale consultate de Reuters arată că transportul a fost înregistrat cu costuri de circa 25.000 de dolari, reprezentând asigurări și taxe de transport, fără a include plăți comerciale pentru animale.

Un purtător de cuvânt al Vantara a declarat: „Transferul macaw-urilor a fost în întregime legal, necomercial și realizat ca parte a unui program de reproducere pentru conservare.”

Reacția Braziliei: „Nu există motive ca păsările să fie trimise în India”

Autoritățile braziliene contestă însă transferul, susținând că nu și-au dat acordul.

„Vantara nu s-a alăturat Programului de Management al Populației Spixs Macaw, care este o condiție fundamentală pentru implicarea oficială în eforturile de conservare. În acest moment, nicio instituție indiană nu participă la program, deci nu există motive pentru ca papagalii să fie trimiși în India”, a transmis pentru Reuters Institutul Chico Mendes pentru Conservarea Biodiversității.

Brazilia a încheiat colaborarea cu ACTP după ce organizația a trimis papagali în alte țări fără acordul său.

Germania și Uniunea Europeană, între aprobări și blocaje

Ministerul Mediului din Germania a confirmat că a aprobat transferul din 2023 „cu bună-credință”, dar fără să consulte Brazilia. Ulterior, după discuții cu autoritățile braziliene, Germania a respins o nouă cerere de transfer, motivând că Vantara nu este parte din programul oficial de conservare al speciei.

Uniunea Europeană a anunțat că statele membre vor analiza cu „atenție sporită” orice cerere de export de animale sălbatice către India și centrul condus de familia Ambani.

Investigații în India: nicio ilegalitate

În august 2025, Curtea Supremă a Indiei a cerut verificări oficiale pentru a stabili dacă Vantara respectă legislația națională și convenția internațională CITES. Raportul prezentat săptămâna aceasta arată că permisele de import și export au fost în regulă și că sanctuarul indian poartă discuții directe cu Brazilia privind o posibilă „reintroducere” a papagalilor în habitatul lor natural.

Judecătorii au notat însă că „deliberările sunt într-un stadiu preliminar”.

Un „Noe modern” în India

Vantara, centrul care se întinde pe o suprafață de aproximativ 1.400 de hectare (3.500 de acri) din statul Gujarat, afirmă că adăpostește peste 2.000 de specii. În ultimii ani, a importat animale din 40 de țări, printre care mii de șerpi și țestoase, sute de tigri, gheparzi și girafe, dar și cimpanzei, rinoceri și reptile rare.

Complexul a fost inaugurat în martie 2024 de premierul Narendra Modi și a găzduit o parte din fastuoasele petreceri de nuntă ale lui Anant Ambani, fiul magnatului Mukesh Ambani, unde au participat personalități precum Ivanka Trump și Mark Zuckerberg.

O reuniune a CITES este programată în noiembrie 2025, unde Brazilia, India și Germania vor încerca să ajungă la o soluție privind viitorul papagalilor Spixs macaw. Până atunci, păsările rămân în India, iar disputa rămâne deschisă.

