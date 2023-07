Urmăriți imagini în direct cu defilarea de pe Champs-Élysées:

Oaspeți de onoare la paradă sunt soldații indieni care vor defila alături de cei francezi. De asemenea, premierul indian Narendra Modi este prezent și va sta alături de Emmanuel Macron.

Indian military contingent all set to March on Champs-Élysées at the #BastilleDay parade #Paris #PMModiInFrance @adgpi @indiannavy @IAF_MCC pic.twitter.com/u28aMM0Pjc