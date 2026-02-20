Proiectul are un buget estimat la 63,66 milioane de lei fără TVA și un termen de execuție de 24 de luni de la începerea lucrărilor. La licitație s-au înscris mai mulți participanți, printre care Hyatt Development 2011, BOG’ART și diverse asocieri de companii, precum Construcții Erbașu – Atopum Invest, Băiculescu Construct – Hidrotop Top Construct și Consola Grup Construct – RO Construct Center.

În paralel, parcarea terminalului Sosiri de la Aeroportul Otopeni va fi consolidată. Contractul pentru această lucrare, estimat inițial la 32,33 milioane de lei fără TVA pentru o perioadă de 46 de luni, a fost atribuit companiei DAS Iași, care a câștigat licitația cu o ofertă de 28,76 milioane de lei fără TVA. La această licitație a participat și BOG’ART.

De asemenea, magistrala de metrou M6, aflată în construcție, ar trebui să devină funcțională până în 2028, dacă lucrările se vor desfășura conform calendarului.

