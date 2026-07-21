Indicatoarele, greu de observat în timpul lucrărilor

O parcare publică din Olbia, oraș care își bazează o parte importantă a economiei pe turismul internațional, este în centrul unor critici după ce mai multe autoturisme au fost ridicate în ziua de marți, când are loc piața săptămânală. Situația vizează parcarea din zona Gării Feroviare, aflată în prezent în proces de reabilitare. Potrivit reclamațiilor, interdicția temporară de staționare impusă în ziua pieței este semnalizată doar la intrarea în parcare și exclusiv în limba italiană.

Imagine generată cu AI

Autorii sesizărilor susțin că, în contextul lucrărilor și al numeroaselor bariere și delimitări din zonă, parcarea este deja dificil de utilizat. În plus, avertismentele referitoare la piața de marți ar fi scrise cu caractere mici și amplasate doar la intrare. Potrivit acestora, pentru turiștii care nu cunosc limba italiană, ridicarea autoturismelor se transformă într-o sancțiune pe care o consideră nedreaptă, aceștia fiind obligați să achite amenzi și taxe de depozit pentru recuperarea vehiculelor.

Șoferii cer semnalizare bilingvă

Criticile nu vizează doar costurile suportate de șoferii afectați, ci și modul în care sunt gestionate serviciile publice într-un punct important de tranzit pentru turiștii care sosesc în Sardinia.

Potrivit sesizărilor, într-o astfel de zonă ar trebui să existe indicatoare bilingve, cel puțin în italiană și engleză, astfel încât informațiile privind restricțiile temporare de parcare să poată fi înțelese și de vizitatorii străini.

Autorii sesizării mai spun că aproximativ 80% dintre turiștii care vizitează zona sunt străini.

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