Părinții de la o școală din Sălaj acuză că elevii primesc „lături” prin programul „Masa caldă”. „Copiii noștri nu-s porcii din coteț”

Elevii de la Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” din Ileanda, jud. Sălaj, primesc „lături pentru porci, nu mâncare pentru copii” prin programul „Masă caldă în școli”, se plâng părinții acestora, potrivit Sportul Sălăjean.

Lansat de Guvernul Cioloș în 2016, programul-pilot „Masa caldă” are scopul de a-i încuraja pe elevii din comunitățile vulnerabile să vină la ore. El a fost extins treptat, până s-a ajuns la 450 de școli beneficiare, în octombrie anul trecut, scrie Școala 9.

Proiectul continuă să se extindă, însă Ministerul Educației nu face publice informații despre impactul concret al programului, deși au trecut șase ani de la implementare, notează sursa citată.

„Lături pentru porci, nu masă caldă pentru copii”

Credit foto părinte (Imaginile au fost publicate în presa locală, pe dejeanul.ro și Sportul Sălăjan)

În Sălaj, 15 unități școlare beneficiază de acest program, iar problemele au început să apară la scurt timp de la implementarea lui în județ.

La Ileanda, cei peste 430 de preşcolari şi elevi primesc o „masă caldă” necomestibilă, cu un aspect dezgustător, atrag atenția mai mulți părinți. În plus, au existat cazuri în care copiii au găsit gândaci în mâncare, povestesc aceștia, potrivit Sportul Sălăjean.

S-a întâmplat pe la mijlocul lunii februarie, când un elev a pozat o porție de macaroane cu brânză, unde își făcuse loc „un gândac mare și negru”.

„Dacă ne-ar lua cineva în seamă ar fi perfect! Efectiv bani aruncaţi! Aşa ceva nu poţi să mănânci. Eu le fac cadou porţia fetiţei mele să o mănânce dânşii. Aşa ceva nu-i dau copilului meu nici moartă. Sunt lături pentru porci 100%, nu mese calde pentru copii”, spune un părinte pentru sursa citată.

În plus, părinții nemulțumiți acuză conducerea Liceului Tehnologic „Ioachim Pop” din Ileanda că încearcă să mușamalizeze cazul și nu ia măsuri împotriva firmei de catering care a câștigat licitația pentru programul „Masă caldă”.

Credit foto părinte (Imaginile au fost publicate în presa locală, pe dejeanul.ro și Sportul Sălăjan)

Probleme și în alt județ – contract reziliat după numai 10 zile

Firma care a câștigat licitația pentru programul „Masă caldă” și a încheiat un contract de prestări servicii cu primăria comunei Ileanda este SC DENISDEA SRL din comuna Coroieni, județul Maramureș.

Nu este prima dată când firma de catering atrage revolta părinților. În comuna vecină, Gâlgău, primarul localității a reziliat contractul cu SC DENIS DEA SRL după numai 10 zile. Motivul? Conducerea școlilor beneficiare din județ și părinții elevilor s-au plâns de calitatea proastă a alimentelor.

Contactat de Libertatea, primarul comunei Gâlgău, Cristian Ungur, a menționat că plângerile au venit încă din primele zile. „Ne-au fost semnalate probleme cu privire la aspectul mâncării, calitatea ei, conținut. Reclamațiile au venit atât de la părinți, cât și de la conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 din Gâlgău, respectiv școlile afiliate. Noi am comunicat tot timpul cu firma respectivă și i-am cerut îmbunătățirea serviciilor, conform contractului. Se pare că nu s-a conformat și am ajuns, astfel, la rezilierea contractului după numai 10 zile”.

„Nu toată lumea are curaj să vorbească în spațiul public”

Libertatea a stat de vorbă cu unul dintre părinții elevilor de la liceul din Ileanda. Acesta afirmă că mult mai mulți părinți sunt revoltați de situație, dar nu toți au curajul să-și vocalizeze nemulțumirile în spațiul public, „din varii motive”.

Credit foto părinte (Imaginile au fost publicate în presa locală, pe dejeanul.ro și Sportul Sălăjan)

„Problema vine din partea direcțiunii, pentru că, la acest liceu, atât profesorii, cât și doamna directoare susțin că mâncarea este bună, iar copiii o mănâncă. Iar noi avem o cu totul altă părere, pozele sunt mai mult decât grăitoare. Priviți-le și spuneți-mi dacă dumneavoastră ați mânca așa ceva”.

„De exemplu, varza călită pe care copiii au primit-o vinerea trecută puțea într-un hal de nu vă pot descrie. Eu nu-mi las copiii să mănânce așa ceva, mi-e frică. Au mai fost copii cărora li s-a făcut rău. Cu foarte puține excepții, copiii au primit mâncare cât de cât comestibilă, cu aspect și gust plăcute”, a mai povestit femeia.

Cum se apără firma

Contactată de Libertatea, administratoarea firmei de catering SC DENIS DEA SRL a răspuns, inițial, la telefon. În momentul în care a auzit despre ce este vorba, femeia a acuzat probleme tehnice și a închis telefonul. N-a mai răspuns ulterior la niciun apel sau mesaj.

Totuși, aceasta a oferit un punct de vedere pentru site-ul vasiledale.ro. Acolo, administratoarea firmei a respins toate acuzațiile venite de la părinți și a menționat că-i va acționa în judecată pe cei care „denigrează societatea fără niciun temei”.

„Dacă vă uitați foarte bine, este vorba despre macaroane cu brânză și cu carne, deci nu ai cum estetic să apară altfel. Doi: e vorba legume mexicane și tocăniță de piept de pui și smântână, paprikaș cum se spune la noi în zona Maramureșului, deci nu are cum să aibă altă culoare decât culoare albă. Nu există vreo toxiinfecție alimentară, nu există vreo reclamație, nu există ca vreun copil sau mămica vreunui copil să facă o sesizare că ar exista vreo toxiinfecție alimentară”, a transmis administratoarea firmei, potrivit sursei citate.

„Musca a fost pusă intenționat în mâncare și pozată”

Credit foto părinte (Imaginile au fost publicate în presa locală, pe dejeanul.ro și Sportul Sălăjan)

Aceasta menționează și că, în urma mai multor „controale inopinante luna trecută de la DSP, DSV, OPC la punctele noastre de lucru, dar și la școala din Ileanda, nu s-au găsit nereguli”.

„Chiar vă rog și am rugămintea să discutați cu această doamnă care a postat pe Facebook și să o întrebați dacă există vreo reclamație din partea beneficiarilor. Nu există așa ceva. Vreau să faceți public că am discutat cu avocații și o dăm în judecată pentru că ne-au prejudiciat imaginea firmei, pentru denigrare. De ce toate aceste lucruri? Pentru că doamna a luat o muscă și a pus-o acolo și i-a făcut poze și apoi a pus-o pe Facebook? E iarnă. Unde există muște iarna să le dai muște să mănânce copiii?”, a mai transmis administratoarea firmei.

„Am încercat să le spunem amiabil că nu e OK mâncarea”

Întrebată de Libertatea dacă părinții au făcut reclamație în scris, o mămică a explicat:

„Nu a existat nimic din partea părinților, într-adevăr, pentru că noi am încercat verbal nu o dată, nu de două ori, ci de nenumărate ori să le atragem atenția. Am încercat să le spunem amiabil că nu e OK mâncarea. Copiii noștri nu-s porcii din coteț, și pe ăia îi tratezi mai cu respect. Fiindcă nu s-a luat nicio măsură, noi, părinții, vom depune și plângeri scrise la școală și primărie. Urmează chiar și o petiție. Lucrurile nu vor rămâne așa.”

Credit foto părinte (Imaginile au fost publicate în presa locală, pe dejeanul.ro și Sportul Sălăjan)

Cât despre acuzațiile că musca din mâncare a fost pusă de o mână criminală, părinții susțin că pozele doveditoare au fost făcute chiar de elevi, nu de părinți. Ele au fost postate și pe Facebook.

„Nu suntem bătaia de joc a nimănui”

„Nu părinții au denigrat firma, ea s-a denigrat singură prin mâncarea cu care s-a prezentat la copii. Noi suntem de la țară, dar nu suntem bătaia de joc a nimănui. Firma și-a luat un angajament și este o totală lipsă de respect să te prezinți cu așa ceva”, adaugă aceasta.

„Poți să faci un orez cu friptură la cuptor să arate bine sau macaroane cu brânză să arate bine. Nu are nicio legătură cu meniul prestabilit. Firma lucrează cu un nutriționist, iar meniurile au fost prestabilite împreună cu școala și părinții”, explică femeia.

Credit foto părinte (Imaginile au fost publicate în presa locală, pe dejeanul.ro și Sportul Sălăjan)

„Nu ne interesează să fie mult în farfurie, există un buget de respectat, cel cu care firma a câștigat licitația, dar asta nu e problema noastră. Puținul ăla trebuie să arate bine, să miroasă bine, să fie cât de cât gustoasă”, mai spune mămica.

Cum răspunde conducerea liceului

Contactată de Libertatea, directoarea Gabriela Mihiș a solicitat întrebările pe adresa de e-mail a liceului din Ileanda. În răspunsul oferit, directoarea liceului a menționat că, în urma controalelor, nu au fost semnalate cazuri de toxiinfecție alimentară, dar n-a răspuns la celelalte întrebări adresate de ziar cu privire la calitatea mâncării.

„Unitatea noastră a făcut obiectul controalelor mai multor instituții: Prefectura Sălaj, Direcția de Sănătate Publică Sălaj și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Sălaj. Au fost ridicate probe din mâncare și a fost verificat modul de distribuire a porțiilor. Pe parcursul derulării proiectului nu au fost semnalate cazuri de toxiinfecții alimentare în urma consumului de mâncare.”

