Pariul spectaculos, raportat inițial de NBC News, a fost realizat de pe un cont numit „ZnotluvuiSamez”, care are ca fotografie de profil steagul Ucrainei. Întrebarea oficială listată pe platformă este dacă Vladimir Putin va mai fi președintele Rusiei la data de 31 decembrie. În cazul în care liderul de la Moscova părăsește funcția din orice motiv – fie prin demisie, demitere, deces sau incapacitate de a-și exercita atribuțiile -, contractul va fi declarat câștigător, potrivit Forbes.

Deși suma investită este una uriașă, comunitatea de pariori rămâne sceptică. În prezent, algoritmul și cotele de pe Polymarket estimează o șansă de doar 12% ca acest eveniment să se producă. Vladimir Putin nu se confruntă cu alegeri prezidențiale în viitorul apropiat, mandatul său fiind securizat prin modificările constituționale anterioare, ceea ce teoretic îi permite să rămână la putere mult timp. Totuși, dacă predicția pariorului misterios se va adeveri, profitul său va fi unul astronomic, valoarea totală a câștigurilor putând ajunge la 2,5 milioane de dolari.

Dincolo de miza principală, profilul utilizatorului arată că acesta este ghidat de un interes profund în evoluția conflictului din Europa de Est. Același cont a plasat un al doilea pariu important, în valoare de aproximativ 61.000 de dolari, mizând pe faptul că Ucraina va reuși să recupereze Peninsula Crimeea tot până la finalul acestui an. La fel ca în cazul președintelui rus, și acestui scenariu piața îi acordă o probabilitate redusă, de doar 12%.

Această tranzacție masivă vine într-un moment delicat pentru platformele de predicții, care se află sub lupa atentă a autorităților americane de reglementare. Comisia pentru Tranzacții cu Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC) a propus recent reguli stricte care ar putea interzice piețele de predicții asociate cu războaie, atacuri teroriste sau asasinate, considerându-le contrare interesului public.

Îngrijorările instituțiilor sunt alimentate și de cazuri recente de manipulare sau de utilizare a informațiilor privilegiate. La începutul acestui an, un militar din cadrul forțelor speciale ale SUA a fost pus sub acuzare după ce a câștigat 400.000 de dolari pe Polymarket, folosind informații guvernamentale clasificate despre o operațiune internațională. Ulterior, și un angajat al unei mari companii de tehnologie a fost investigat pentru fapte similare, ridicând semne de întrebare cu privire la integritatea acestor platforme globale de pariuri geopolitice.

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