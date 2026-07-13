Vacile produc cu până la 10% mai puțin lapte din cauza căldurii

În urmă cu jumătate de secol, fermierii din Emilia-Romagna deschideau ferestrele grajdurilor doar pe timpul nopții, în serile de vară, pentru ca animalele să se răcorească. Astăzi, din cauza valurilor de căldură tot mai intense, ferestrele rămân deschise permanent. Pentru mulți crescători de animale, protejarea vacilor înseamnă și protejarea materiei prime din care se produce celebrul parmezan.

„Căldura extremă afectează calitatea și cantitatea laptelui”, spune Nicola Bertinelli, președintele Consorțiului Parmigiano Reggiano, care conduce și ferma înființată de familia sa în 1895, în apropiere de Parma.

La temperaturi de peste 40 de grade Celsius, vacile dorm mai mult, mănâncă mai puțin și ajung să producă cu până la 10% mai puțin lapte. Iar laptele este unul dintre cele doar trei ingrediente din care se obține Parmigiano Reggiano, alături de sare și cheag.

Parmezanul autentic poate fi produs doar într-o zonă restrânsă din Italia

Parmigiano Reggiano nu poate fi produs oriunde. Regulile sunt stricte: brânza autentică poate fi fabricată doar în cinci provincii din nordul Italiei, cele mai multe aflate în regiunea Emilia-Romagna. Mai mult, vacile trebuie hrănite exclusiv cu iarbă și fân cultivate în această zonă. Asta înseamnă că lipsa ploilor afectează direct producția.

„Dacă nu plouă, iarba nu crește, fânul nu poate fi cosit și este imposibil să se obțină laptele necesar pentru fabricarea brânzei”, explică Nicola Bertinelli.

Pentru a limita efectele căldurii, fermierii au instalat ventilatoare și sisteme care pulverizează apă în grajduri. Soluția ajută animalele să suporte mai ușor temperaturile ridicate, dar vine și cu facturi la energie tot mai mari.

Peste 500.000 de roți de parmezan sunt păstrate în „Banca de Parmigiano”

Problemele nu se opresc la ferme. Și depozitele în care parmezanul este lăsat la maturat sunt nevoite să consume tot mai multă energie pentru a menține temperatura optimă. În cele două depozite operate de Magazzini Generali delle Tagliate, în provinciile Reggio Emilia și Modena, sunt păstrate peste 500.000 de roți de Parmigiano Reggiano, evaluate la peste 300 de milioane de euro. Aici, brânza stă la maturat cel puțin 12 luni, iar unele sortimente rămân în depozite chiar și trei ani sau mai mult.

Parmezanul, aurul Italiei de 4,5 miliarde de euro pe an, în pericol după 800 de ani: „Nu vrem să fim ultima generație care îl va mânca”
Producția de Parmigiano Reggiano are o tradiție veche de peste 800 de ani. Imagine generată cu Ai

„În timpul valurilor de căldură maxime din acest an, consumul nostru zilnic de energie a crescut cu aproximativ 30%”, spune Giancarlo Ravanetti, directorul companiei.

Acesta precizează că operatorul a investit în modernizarea instalațiilor de răcire, în izolarea clădirilor și în producția de energie regenerabilă pentru a reduce impactul costurilor.

Roțile de parmezan sunt verificate inclusiv cu raze X

Depozitele cu temperatură controlată sunt cunoscute în Italia drept „Banca de Parmigiano”, deoarece adăpostesc brânză în valoare de sute de milioane de euro. În interior, tradiția și tehnologia merg mână în mână. Fiecare roată de Parmigiano Reggiano este verificată cu atenție înainte de a primi certificarea de calitate. Unele sunt scanate chiar și cu raze X pentru depistarea defectelor din interior.

În același timp, experții continuă să folosească o metodă veche de sute de ani: lovesc ușor fiecare roată cu un ciocănel și ascultă sunetul produs. Orice modificare poate indica existența unor goluri sau fisuri apărute în timpul maturării.

„Factorul uman rămâne esențial și este adevăratul punct forte al întregului proces”, spune Giancarlo Ravanetti.

Parmigiano Reggiano, o industrie de 4,5 miliarde de euro pe an

Industria Parmigiano Reggiano generează aproximativ 4,5 miliarde de euro anual, susține mii de locuri de muncă și reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare agroalimentare din Italia. În 2025, exporturile au reprezentat peste 50% din vânzările totale de Parmigiano Reggiano, iar Statele Unite au fost cea mai mare piață externă.

Paolo Ganzerli, director de vânzări internaționale al grupului alimentar GranTerre, spune că efectele schimbărilor climatice nu se vor opri la producția de lapte.

„Dacă fenomenele meteo extreme devin mai dure și mai intense, acestea vor avea cu siguranță un impact atât asupra cantității, cât și asupra calității laptelui, dar mai presus de toate vor duce la costuri mai mari”, avertizează acesta.

„Nu vrem să fim ultima generație care îl va mânca”

Parmigiano Reggiano este produs de peste opt secole, iar rețeta și regulile de fabricație au rămas aproape neschimbate. Producătorii spun însă că valurile de căldură din ultimii ani ridică provocări fără precedent. De la lipsa furajelor și scăderea producției de lapte până la costurile tot mai mari cu răcirea fermelor și a depozitelor, întreaga industrie încearcă să se adapteze unui climat în schimbare.

„Parmigiano Reggiano există de peste 800 de ani. Nu vrem să fim ultima generație care îl va mânca”, spune Paolo Ganzerli.

Valul extrem de căldură continuă să sufoce Europa, cu temperaturi record și alerte roșii. Franța, Italia, Belgia, Germania și Marea Britanie se confruntă cu efectele caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice. În Italia, apele din lagunele Deltei Po au ajuns la 32 de grade Celsius, iar efectele sunt deja dramatice: aproximativ 100 de tone de midii au murit în doar câteva zile, iar în unele zone au dispărut până la 90% dintre scoici.

Într-un scenariu recent analizat de oamenii de știință, pe măsură ce Soarele va deveni mai puternic, temperatura medie a Pământului ar putea ajunge la aproximativ 65 de grade Celsius, oceanele ar începe să se evapore treptat iar ultimele plante ar putea dispărea peste aproape 1,9 miliarde de ani.

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