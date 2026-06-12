Conform analizei făcute de Expert Forum, în baza datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă (instituție condusă de Adrian Țuțuianu), au fost aplicate amenzi de 6.171.000 lei. „Cele mai mari amenzi, însumând 4,3 milioane de lei, au fost aplicate pentru controlul de fond. Iar numeroase amenzi sunt legate de încălcarea articolelor care solicită transparență prin publicarea unor informații anual, în Monitorul Oficial, incluzând date despre venituri.”, arată sursa citată.

În total, amenzile ajung la 6,17 milioane de lei, iar acestea sunt urmarea sancțiunilor venite după controalele la alegerile europarlamentare, locale, locale parțiale, parlamentare, prezidențiale, control pe fond și a sesizărilor.

Sursa citată subliniază că au fost confiscate sume în valoare de „26,2 milioane de lei, din care cele mai importante sume sunt legate de europarlamentare (16 mil. lei) și de parlamentare (5,2 mil. lei), precum și de localele din 2024 (2,6 mil. lei). Confiscările sunt legate de 143 de PVCC în care au fost impuse sancțiuni, dintre care 103 sunt avertismente, iar restul amenzi.”.

Partidele parlamentare, bune de plată

Cei 26,2 milioane de lei reprezintă suma totală, pentru că la nivelul partidelor politice parlamentare, suma confiscată ajunge la 22,75 milioane de lei. Tot în cazul partidelor parlamentare totalul amenzilor este de 535.000 de lei.

AUR este partidul de la care a fost confiscată cea mai mare sumă. În total,18,65 milioane de lei, grosul fiind din cauza finanțării la europarlamentare. Mai exact, 13,2 milioane de lei de la europarlamentare nu au mai fost dați înapoi.

Georgescu, un campion al amenzilor

Expert Forum precizează că un număr de 200 de amenzi au un cuantum de sub 50.000 de lei. Conform sursei citate, „s-au înregistrat doar trei cazuri de amenzi primite pentru un proces electoral sau control de fond în valoare de 100.000 de lei, unul de 150.000 și unul de 200.000 de lei, pentru campania lui Călin Georgescu”.

Potrivit calculelor sursei citate totalul amenzilor lui Călin Georgescu ajung la 200.000 de lei, din care a fost plătită suma de 32.500 de lei. Al doilea mare total al amenzilor este la AUR, cu 160.000 de lei, din care a plătit 47.500 de lei.

Inclusiv Nicușor Dan figurează în date, cu un total al amenzilor de 85.000 de lei. Din acest total a fost plătită suma de 32.500 de lei.

Cine plătește amenzile

Expert Forum furnizează și date despre plata acestora. „Un procent relativ redus din amenzi sau confiscări este plătit de contravenienți fără a exista o contestație în instanță sau fără a fi inițiate proceduri de executare pentru realizarea plății. Majoritatea contravenienților plătesc în termen de 15 zile de la înștiințare, când pot achita o sumă redusă”, arată sursa citată.

De asemenea, organizația neguvernamentală menționează că, într-un număr semnificativ de cazuri, Direcția juridică a AEP a fost sesizată pentru executarea plăților. Cea mai mare parte din acestea sunt legate de partide care nu au publicat în Monitorul Oficial informațiile obligatorii de transparență

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE