Liderul PSRM, fostul președinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon, a anunțat luni că formaţiunea sa va duce începând cu săptămâna aceasta o campanie naţională de informare cu mesaje „patriotice” şi „stataliste”.

Igor Dodon a făcut o serie de afirmații false, concepute în laboratoarele ideologice ale Kremlinului, pentru a-și justifica demersul, cum ar fi că există un popor moldovean diferit de cel român, iar Moldova de Est ar deveni un teritoriu neînsemnat de la periferie în cazul reunificării cu România.

„Majoritatea absolută a cetăţenilor noştri, de toate etniile, îşi iubesc Patria – Republica Moldova. Şi majoritatea recunosc faptul istoric că noi suntem moldoveni şi trăim pe un teritoriu care ne-a aparţinut de veacuri.

Noi vom purcede şi la acţiuni concrete, dacă va fi necesar. Şi, la prima etapă, vom desfăşura o campanie naţională cu mesaje patriotice şi stataliste, ca să le amintim moldovenilor că statul trebuie preţuit şi protejat.

Dacă pierdem statalitatea, vom deveni o provincie marginală a unei ţări străine şi indiferente faţă de soarta noastră”, a afirmat Igor Dodon, citat de ziua.md, care notează că liderul PSRM „a invocat din nou tezele propagandei staliniste despre existenţa aşa-numitei identităţi şi limbi moldoveneşti”.

Politicianul prorus a reluat totodată propaganda sovietică/rusească despre jandarmul român care s-ar fi comportat brutal cu localnicii dintre Prut și Nistru pe vremea României Mari și a descris o eventuală reunire ca o „umilință”.

„Noi am trecut o dată prin experienţa stăpânirii jandarmilor pe teritoriul nostru, care în 1918 au trecutul Prutul, au intrat cu arme în Chişinău şi au subordonat populaţia. (…) Noi nu mai dorim asemenea umilinţe nici pentru noi, nici pentru copiii noştri. Cine vrea Unire, ştie unde să se ducă şi să se unească.

Noi suntem moldoveni şi vrem să fim suverani şi stăpâni la noi acasă, în Republica Moldova, cu capitală, constituţie, viitor. Vrem să fim ţară, nu marginea cuiva”, a insistat Dodon, care minimizează în schimb represiunea sovietică și tace în privința lichidării a sute de mii de români din Basarabia prin crime în masă, foamete, deportări în Siberia, rusificare etc.

Igor Dodon a prezentat şi imagini cu panouri care vor fi expuse în spaţiile publice. Aceste panouri vor conține mesaje precum „Patria noastră este Republica Moldova” şi „Republica Moldova nu e România”, observă newsmaker.md.

Maia Sandu a declarat într-un interviu difuzat pe 11 ianuarie că ar vota pentru reunificarea dintre Rep. Moldova și România în cazul organizării unui referendum. Declarația a fost făcută pentru jurnaliştii Rory Stewart şi Alastair Campbell, gazdele celui mai urmărit podcast politic din Marea Britanie.

Ulterior, mai mulţi oficiali de rang înalt de la Chişinău, printre care preşedintele Parlamentului Igor Grosu şi prim-ministrul Alexandru Munteanu au declarat la rândul că ar sprijini reunificarea.

