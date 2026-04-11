Conform datelor, 85% dintre români au declarat că își vor petrece sărbătorile în familie, o creștere semnificativă față de anii anteriori, când sub 80% optau pentru această variantă. „Presiunea economică îi face pe oameni să renunțe la vacanțe și ieșiri”, explică specialiștii.

Doar 1 din 10 români intenționează să ia masa la restaurant sau să meargă într-un club, dar generația Z face notă discordantă. Mulți tineri din această categorie au declarat că vor să iasă în oraș.

Pentru cei care au ales să călătorească, destinațiile preferate rămân Egiptul, Grecia, Italia și Spania, conform agențiilor de turism. Totuși, numărul celor care pleacă în vacanțe rămâne scăzut. Datele subliniază o schimbare semnificativă în obiceiurile românilor de Paște, pe fondul contextului economic actual.

