Victima, originară din județul Neamț, era internată în clinica de chirurgie a spitalului. Hoțul a profitat de absența ei din salon și i-a sustras geanta care conținea un portofel cu 3.500 lei, carduri bancare, un lănțișor din aur și acte de identitate.

Suspectul este un bărbat cu vârsta cuprinsă între 20 și 25 de ani. Acesta a reușit să păcălească personalul medical și ceilalți pacienți, pretinzând că este fiul femeii operate.

Femeia jefuită este convinsă că hoțul a acționat cu premeditare, cunoscând faptul că ea nu se afla în salon și că avea bani în bagaj. De asemenea, victima și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa măsurilor de securitate din spital.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru furt și încearcă să îl identifice pe făptaș. În prezent, polițiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din unitatea medicală.