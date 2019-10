De Mihai Niculescu,

În realitate însă, Gheorghe M. a cumpărat mai multe produse de la un magazin din Piața Bârlad și a primit un bon pentru mici la un preț de trei ori mai mare per kilogram, pentru a se justifica operațiunea de vânzare. Vasluianul era nemulțumit mai ales că a cântărit marfa acasă și a sesizat lipsă la gramaj, relatează Vremea Nouă.

„Am putea face ceva ca să vadă cetățenii cum sunt furați la cântar? În afara faptului că marfa am cântărit-o acasă și nu corespunde cu ceea ce am plătit. Când am văzut acasă ce scrie pe bon am crezut că e o glumă. Eu am achiziționat patru produse de la acest magazin, nicidecum 1 kg de mici, care costă 20 de lei! Pe bon scrie clar că am luat 1 kg de mici cu 72,50 lei și nu înțeleg! M-am întors și am întrebat vânzătoarea, ce bon mi-a dat, că nu reiese suma din produsele achiziționate, și acasă nici nu corespunde cât am cumpărat, la gramaj! Mi s-au „sustras” cam 3-4 lei în plus!” a povestit păgubitul, pentru publicația citată.

Omul a relatat apoi ce explicație i-a oferit vânzătoarea și ce a auzit l-a determinat să ceară ca firma să fie controlată de inspectori și structurile economice.

„Vânzătoarea mi-a spus că a dat bon cu suma toată plătită pentru mici, ca să meargă rândul mai repede, că era lume! Oare?”, a spus Gheorghe M.

