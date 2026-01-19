„În timp ce eram cu mama mea, în Corte, am absolvit două cursuri de formare de șase luni la un centru vocațional pentru adulți pentru a deveni electrician și zidar. Am urmat apoi un curs pentru a deveni fermier, cu puțin timp înainte de divorț, în 1999 sau 2000”, a declarat Jacques Moretti.

„Soțul meu a rămas fără adăpost la vârsta de 14 ani. Suferea de foame!”

„Soțul meu a avut o copilărie haotică; a rămas fără adăpost la vârsta de 14 ani. Suferea de foame! Când ne-am cunoscut, am tânjit imediat după stabilitate. Ne-am cunoscut în vara anului 2012 și ne-am căsătorit pe 1 iunie 2013. În această căutare a stabilității ne-am stabilit în Crans-Montana și ne-am întemeiat familia aici. Copiii noștri s-au născut aici și rădăcinile noastre sunt aici. Cei mai buni prieteni ai mei sunt aici, la fel ca și ai soțului meu. Nașul fiului meu cel mare este aici, cu noi”, a completat Jessica Moretti.

Este o poveste complet diferită pe care Jacques și Jessica Moretti o spun anchetatorilor elvețieni Diferită de viața aurită pe care au etalat-o lumii cu barul „Le Constellation” cu Mercedes-ul, Bentley-ul și șampania curgând din belșug.

Este povestea a doi oameni obișnuiți care au trecut prin ani de greutăți, ca toți ceilalți. Sau cel puțin asta declară oficial.

„Am avut probleme de sănătate și accidente”

„Am avut probleme de sănătate și accidente”, a spus Jacques, specificând că are o boală autoimună. „Niciodată nu merg în vacanță”, adaugă el.

M-am născut în Corsica, dar acum viața mea este aici, munca mea este aici. Suntem adânc înrădăcinați în regiune, iar afacerile noastre sunt aici. Activitățile noastre profesionale ne ocupă cea mai mare parte a timpului; nu am alte hobby-uri.

„Vreau să clarific faptul că această tragedie este o catastrofă pentru toată lumea. Mă gândesc la toți, la victime, la familii. Este o situație atroce”, a mai spus bărbatul.

  • Ancheta a relevat că a efectuat lucrări de renovare la „Le Constellation” în 2015 și că a instalat spumă acustică pe tavan. Odată aprins, acest produs s-a dovedit a fi extrem de inflamabil. În plus, se pare că nu exista un sistem antiincendiu în incintă și, totuși, a permis utilizarea dispozitivelor pirotehnice în interiorul încăperii.

„Cred că sunt evident înrădăcinat aici. Nu am legături nicăieri altundeva“, a mai afirmat Jacques Moretti. Procurorul îi spune că va cere arestarea lui timp de 3 luni și îl întreabă ce părere are. „Sunt fără cuvinte”.

„Este de neimaginat să trăiesc o viață de fugar cu copiii mei”

„Este de neimaginat să trăiesc o viață de fugar cu copiii mei. Este de neconceput. Și copiii mei sunt implicați și trebuie să le garantez stabilitatea. Nu am fugit niciodată de nimic și este de neimaginat pentru noi să fugim. Este de neconceput. Copiii noștri sunt prioritatea noastră. Nu le-am permite niciodată să trăiască o viață de fugar”, completează Jessica Moretti.

Ea își menționează studiile: „Am crescut în Antibes. După licență, am urmat cursurile unei școli internaționale de afaceri din Montpellier. Ca parte a programului, am urmat cursurile unei universități din Cardiff. Mi-am finalizat masteratul în management internațional în Monaco. După aceea, am lucrat în marketing în Nisa timp de aproximativ 3 ani, până l-am întâlnit pe Jacques. După aceea, ne-am mutat în Crans-Montana și nu am mai lucrat niciodată în altă parte”.

Când a fost informată că instanța va solicita o alternativă la închisoare în cazul ei, femeia a izbucnit în lacrimi: „Copilul meu mă cunoaște doar pe mine. Nu știu ce să fac dacă ajung la închisoare”.

  • Viața lui Jacques Moretti a fost marcată de controverse, inclusiv condamnări pentru proxenetism și fraudă. El a investit în afaceri precum cluburi de striptease și restaurante, dar stilul său de viață extravagant, cu achiziții precum un Maserati, a atras critici, relatează Blick.
  • Patronul „barului morții” a avut club de striptease, salonul de masaj „Hot Rabbit” și Maserati luat din credit COVID.
  • În 2022, Jacques Moretti a achiziționat clădirea barului „Le Constellation” pentru 1,6 milioane de franci elvețieni (1,7 milioane de euro). Renovarea barului a costat 342.000 de franci (367.000 de euro), iar familia sa a investit semnificativ în imobiliare în regiunea Lens, Elveția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel puțin 21 de morți și mai mulți răniți în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
Elle.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Exclusiv
Știri România 07:00
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău”
Știri România 18 ian.
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău”
Parteneri
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online
Adevarul.ro
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online
Cine este soția lui Ofri Arad, omul care e la un pas să semneze cu FCSB. Cu ce se ocupă tânăra și când s-au cunoscut cei doi
Fanatik.ro
Cine este soția lui Ofri Arad, omul care e la un pas să semneze cu FCSB. Cu ce se ocupă tânăra și când s-au cunoscut cei doi
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
Stiri Mondene 18 ian.
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 18 ian.
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
ObservatorNews.ro
Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
GSP.ro
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Politică 00:09
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cariera surprinzătoare a unui șef de la stat: de la vânzări auto, la conducerea unei companii din Energie. Absolvent al universității SRI cu 1,2 milioane lei împrumutați la cunoștințe
Fanatik.ro
Cariera surprinzătoare a unui șef de la stat: de la vânzări auto, la conducerea unei companii din Energie. Absolvent al universității SRI cu 1,2 milioane lei împrumutați la cunoștințe
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump