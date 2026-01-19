„În timp ce eram cu mama mea, în Corte, am absolvit două cursuri de formare de șase luni la un centru vocațional pentru adulți pentru a deveni electrician și zidar. Am urmat apoi un curs pentru a deveni fermier, cu puțin timp înainte de divorț, în 1999 sau 2000”, a declarat Jacques Moretti.

„Soțul meu a rămas fără adăpost la vârsta de 14 ani. Suferea de foame!”

„Soțul meu a avut o copilărie haotică; a rămas fără adăpost la vârsta de 14 ani. Suferea de foame! Când ne-am cunoscut, am tânjit imediat după stabilitate. Ne-am cunoscut în vara anului 2012 și ne-am căsătorit pe 1 iunie 2013. În această căutare a stabilității ne-am stabilit în Crans-Montana și ne-am întemeiat familia aici. Copiii noștri s-au născut aici și rădăcinile noastre sunt aici. Cei mai buni prieteni ai mei sunt aici, la fel ca și ai soțului meu. Nașul fiului meu cel mare este aici, cu noi”, a completat Jessica Moretti.

Este o poveste complet diferită pe care Jacques și Jessica Moretti o spun anchetatorilor elvețieni Diferită de viața aurită pe care au etalat-o lumii cu barul „Le Constellation” cu Mercedes-ul, Bentley-ul și șampania curgând din belșug.

Este povestea a doi oameni obișnuiți care au trecut prin ani de greutăți, ca toți ceilalți. Sau cel puțin asta declară oficial.

„Am avut probleme de sănătate și accidente”

„Am avut probleme de sănătate și accidente”, a spus Jacques, specificând că are o boală autoimună. „Niciodată nu merg în vacanță”, adaugă el.

M-am născut în Corsica, dar acum viața mea este aici, munca mea este aici. Suntem adânc înrădăcinați în regiune, iar afacerile noastre sunt aici. Activitățile noastre profesionale ne ocupă cea mai mare parte a timpului; nu am alte hobby-uri.

„Vreau să clarific faptul că această tragedie este o catastrofă pentru toată lumea. Mă gândesc la toți, la victime, la familii. Este o situație atroce”, a mai spus bărbatul.

Ancheta a relevat că a efectuat lucrări de renovare la „Le Constellation” în 2015 și că a instalat spumă acustică pe tavan. Odată aprins, acest produs s-a dovedit a fi extrem de inflamabil. În plus, se pare că nu exista un sistem antiincendiu în incintă și, totuși, a permis utilizarea dispozitivelor pirotehnice în interiorul încăperii.

„Cred că sunt evident înrădăcinat aici. Nu am legături nicăieri altundeva“, a mai afirmat Jacques Moretti. Procurorul îi spune că va cere arestarea lui timp de 3 luni și îl întreabă ce părere are. „Sunt fără cuvinte”.

„Este de neimaginat să trăiesc o viață de fugar cu copiii mei”

„Este de neimaginat să trăiesc o viață de fugar cu copiii mei. Este de neconceput. Și copiii mei sunt implicați și trebuie să le garantez stabilitatea. Nu am fugit niciodată de nimic și este de neimaginat pentru noi să fugim. Este de neconceput. Copiii noștri sunt prioritatea noastră. Nu le-am permite niciodată să trăiască o viață de fugar”, completează Jessica Moretti.

Ea își menționează studiile: „Am crescut în Antibes. După licență, am urmat cursurile unei școli internaționale de afaceri din Montpellier. Ca parte a programului, am urmat cursurile unei universități din Cardiff. Mi-am finalizat masteratul în management internațional în Monaco. După aceea, am lucrat în marketing în Nisa timp de aproximativ 3 ani, până l-am întâlnit pe Jacques. După aceea, ne-am mutat în Crans-Montana și nu am mai lucrat niciodată în altă parte”.

Când a fost informată că instanța va solicita o alternativă la închisoare în cazul ei, femeia a izbucnit în lacrimi: „Copilul meu mă cunoaște doar pe mine. Nu știu ce să fac dacă ajung la închisoare”.

Viața lui Jacques Moretti a fost marcată de controverse, inclusiv condamnări pentru proxenetism și fraudă. El a investit în afaceri precum cluburi de striptease și restaurante, dar stilul său de viață extravagant, cu achiziții precum un Maserati, a atras critici, relatează Blick.

Patronul „barului morții” a avut club de striptease, salonul de masaj „Hot Rabbit” și Maserati luat din credit COVID.

În 2022, Jacques Moretti a achiziționat clădirea barului „Le Constellation” pentru 1,6 milioane de franci elvețieni (1,7 milioane de euro). Renovarea barului a costat 342.000 de franci (367.000 de euro), iar familia sa a investit semnificativ în imobiliare în regiunea Lens, Elveția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE