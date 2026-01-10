Nici jaful, nici tentativa de fugă nu le-au reușit

Deși au planificat în detaliu spargerea magazinului Elipso din centrul comercial Supernova, inclusiv schimbarea plăcuțelor de înmatriculare ale mașinilor, patru cetățeni români nu au avut nicio șansă în fața polițiștilor din Zagreb. Nici jaful, nici tentativa de fugă nu le-au reușit.

Cei patru, W. M. M., O. E., I. D. și M. V., cu vârste cuprinse între 34 și 47 de ani, au fost acuzați de furt calificat, falsificare de documente și constrângere asupra unui funcționar public, după ce, în timpul intervenției, doi polițiști au fost răniți.

Conform publicației jutarnji.hr, dosarul a fost soluționat rapid de Judecătoria Municipală din Novi Zagreb.

„Ne pare rău, suntem săraci, avem 20 de copii”

Trei dintre inculpați au absolvit doar școala primară, iar cel de-al patrulea, cel mai tânăr, are studii medii. Spre deosebire de acesta, care deține o firmă proprie și câștigă aproximativ 1.000 de euro lunar, ceilalți trăiesc din ajutoare sociale și alocații pentru copii.

În total, cei patru români, care au 20 de copii, au recunoscut faptele, au declarat că regretă cele întâmplate, iar cel mai în vârstă a invocat și probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni cardiace.

Pedepse cu închisoare și amenzi de 24.000 de euro

Pentru tentativa de jaf din Elipso, românul de 47 de ani a fost trimis șase luni după gratii, pentru furt calificat. Cea mai severă pedeapsă a primit-o, însă, bărbatul de 40 de ani, care a fost condamnat la 14 luni de închisoare pentru furt și constrângere asupra unui polițist. Pedeapsa a fost transformată într-una parțial suspendată: șase luni de detenție efectivă și restul cu suspendare pe o perioadă de trei ani, plus o amendă de 4.000 de euro.

Un alt inculpat, în vârstă de 45 de ani, a primit 14 luni de închisoare pentru tentativă de constrângere asupra unui funcționar public, tot cu regim parțial suspendat: șase luni de detenție, restul cu suspendare pe trei ani. Cel mai tânăr dintre cei patru, antreprenor în România, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de patru ani, dar și la plata unei amenzi de 20.000 de euro către bugetul de stat. În total, amenzi în valoare de 24.000 de euro au fost impuse de instanță.

Cum a fost pus la cale jaful din Supernova

Totul a început în 3 aprilie, în jurul miezului nopții, când cel mai tânăr și cel mai vârstnic dintre suspecți au ajuns la centrul comercial cu un Volvo înmatriculat în Germania.

Au analizat magazinul Elipso, în special ușile de acces și vitrinele, și au pus la punct planul de intrare. În jurul orei 3:30, cel mai tânăr a mers pe o stradă din apropiere, unde a demontat o plăcuță de înmatriculare de pe un VW Polo și a montat-o pe un VW Golf cu numere franțuzești, mașina destinată jafului. Cei trei au ajuns la Elipso la 4:10, înarmați cu un levier. Cu ajutorul acestuia și folosind forța fizică, au spart ușile magazinului.

Au reușit să fure doar două telefoane mobile Xiaomi Redmi Note, în valoare totală de 510 euro, fiind surprinși de poliție înainte de a continua jaful.

La somația agenților, unul dintre suspecți a încercat să fugă. A fost prins, s-a opus arestării, iar în timpul altercației ambii au căzut peste o vitrină de sticlă care s-a spart. În final, bărbatul de 40 de ani a fost încătușat. Românul de 45 de ani a încercat și el să scape, dar a fost prins de un polițist. Cei doi s-au luptat, au căzut peste un alt mobilier din sticlă, iar suspectul a fost și el imobilizat și încătușat.

Urmărire pe autostradă

Cel mai tânăr dintre inculpați a fugit cu Volvo-ul pe autostrada A3, spre est, apoi pe A4, în direcția Varaždin. La ieșirea Novi Marof, la ora 4:45, a fost oprit de polițiștii din Varaždin și reținut.

Instanța a stabilit că toți cei patru au acționat cu intenție directă. Compania păgubită a fost îndrumată către o acțiune civilă separată pentru recuperarea prejudiciului, deoarece documentele depuse nu conțineau date suficiente privind costurile reparațiilor sau achiziția de bunuri noi.

În vara anului 2024, doi români au fost arestați în Croația, fiind acuzați că au spart 31 de apartamente în comitatele Split-Dalmația și Dubrovnik-Neretva, prejudiciul fiind de aproape 100.000 de euro.

