Paul Ipate a răbufnit pe contul de socializare și a postat un mesaj, în care a făcut referire la crimele din Caracal. Actorul a dezvăluit care este motivul pentru care nu și-a spus părerea până acum, despre subiectul care a cutremurat o țară întreagă.

„Furia unui părinte poate atinge cote de neimaginat.

N-am postat și nu am zis nimic despre cazul Alexandrei sau al Luizei sau al altor fete în aceeași situație, pentru că nu-mi pot potoli gândurile astfel încât să scriu ceva coerent. Plus că oricum a fost plin de păreri. Nici acum nu știu de ce scriu. E mai mult un dicteu.

Am copii, doi, printre care și o fată. Pe Achim îl învăț despre eleganță, respect, egalitate, îi reamintesc periodic că are o mamă și o soră și să nu urmeze societatea asta plină de bărbați misogini care nu stiu sa se comporte cu o femeie. Zora înca e prea mica să am cu ea discutii mai elaborate, dar încerc să-i construiesc un spirit liber și puternic. Numai că, zilele astea, cu tot ce se întâmplă, cu toata indiferența si dezumanizarea la care asistam cu totii, am simtit ca s-a instalat în mine un blocaj. Parca nu mai stiu ce să le zic. Cum e bine sa-i cresc? Cum sa fac sa-i protejez, sa se protejeze singuri, sa se apere de nenorociți și nenorociri? Baieții buni si-o iau tot timpul în freza, ca sa folosesc un limbaj adecvat, pentru ca nu sunt înfipți si golani, iar fetele, nici nu mai conteaza cum sunt, dar sunt agresate cel putin o data pe zi . Si am fost finuț în exprimare.

Cand am iesit la protestul părinților cu copiii, am fost apostrofați. De aia am iesit bai, cei ce ne-ati apostrofat! Ca să trăiască în siguranță copiii nostri și noi alături de ei ca sa-i putem crește frumos!

Fiind actor, fac des exercitiul substituției. Zilele astea l-am făcut toți. Am să închei cum am început: furia unui părinte poate atinge cote de neimaginat”, a scris Paul Ipate pe contul de socializare.

Citeşte şi:

GSP.RO Gestul uluitor făcut de Gigi Becali când a aflat că iubita unui fotbalist a născut

Unica.ro Fetița găsită plină de sânge în Galați a făcut primele declarații. Ce a spus despre cel care a rănit-o

Viva.ro Se simte vinovată Maria Constantin? Ce a declarat după ce a aflat că Marcel TOADER a murit! Asta spune tot!