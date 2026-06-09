Ce a spus despre Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Declarațiile au fost făcute la Antena 3, unde Eugen Tomac a fost rugat să definească, printr-un cuvânt sau o propoziție, mai mulți lideri politici și câteva țări sau teme importante.

Cea mai puternică formulare a fost pentru Nicușor Dan, cel care l-a desemnat premier pe 4 iunie 2026. Întrebat cum îl definește pe președintele României, Eugen Tomac a răspuns: „Un președinte care va scrie istorie pentru țară”.

Despre Ilie Bolojan, Tomac a avut o caracterizare mai scurtă și mai rezervată. L-a descris drept „un om politic cu multă experiență”.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru după prăbușirea fostei coaliții de guvernare. Potrivit AP, Tomac, europarlamentar și consilier prezidențial, trebuie să obțină votul Parlamentului pentru viitorul cabinet.

Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, descriși de Tomac

Despre Sorin Grindeanu, Eugen Tomac a spus că este „un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca țara să meargă înainte”, iar Dominic Fritz a fost caracterizat drept „un lider politic pe care îl respect”.

Pentru Kelemen Hunor, premierul desemnat a folosit una dintre cele mai ample descrieri: „Un om politic cu foarte multă experiență și aș spune un bun român de etnie maghiară”.

George Simion, descris ca un politician care nu respectă regulile

Eugen Tomac a fost întrebat și despre George Simion, liderul AUR. Răspunsul lui a fost direct: „Un politician care nu respectă regulile”.

Întrebat cum s-ar descrie pe sine, Tomac a răspuns: „Un român care își iubește țara”, iar pentru România, răspunsul lui a fost: „Țara mea”. Pentru Republica Moldova, Tomac a spus: „Parte din țara mea”. Iar despre Europa a afirmat: „O port în suflet”.

Ce spune Tomac despre Trump, Putin și Xi Jinping

Premierul desemnat a fost rugat să caracterizeze și câțiva lideri internaționali. Despre Donald Trump, Tomac a spus că este „un lider influent și important”, în timp ce despre Vladimir Putin, răspunsul a fost mult mai dur: „Ne disprețuiește”.

În cazul lui Xi Jinping, liderul Chinei, Tomac a spus că este „un conducător care și-a consolidat poziția”. Întrebat despre Statele Unite, premierul desemnat a răspuns: „Am încredere”. Despre Rusia a spus: „Inamic”, iar despre Ucraina: „O țară pe care o respectăm”.

Tomac, în pline negocieri pentru formarea guvernului

Eugen Tomac a fost desemnat premier pe 4 iunie 2026 de președintele Nicușor Dan. Nominalizarea a venit după o perioadă de criză politică, în urma prăbușirii fostei coaliții de guvernare.

Noul premier desemnat are 10 zile pentru a forma un guvern și pentru a obține votul de încredere în Parlament. Miza viitorului cabinet este menținerea direcției pro-occidentale a României, păstrarea stabilității financiare și accesarea fondurilor europene. Tomac a anunțat anterior că vrea să propună un guvern tehnocrat, după ce partidele nu au reușit să ajungă la o formulă de coaliție stabilă.

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