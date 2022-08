„Vor fi mărite pensiile, vor fi indexate cu rata inflației. Legea există, se vor mări cu indicele de inflație”, a afirmat Marcel Ciolacu. În acest moment, rata inflației este de 15%.

Ciolacu a evitat însă să ofere un răspuns privind procentul de majorare și a schimbat subiectul pe zona de energie. „Primul lucru pe care trebuie să îl facem este să depășim acest 1 septembrie și să venim cu actul normativ în Guvern pe zona de energie. Și din acel moment începem construcția bugetară și pe anul viitor”, a adăugat el.

Potrivit informațiilor Libertatea, în coaliție se vor relua discuțiile despre creșterea plafonului la care pensiile nu vor mai fi impozitate. Concret, cine are pensia sub 3.000 de lei ar urma să nu mai plătească impozitul de 10%. Acest lucru ar aduce un spor lunar de aproximativ 100 de lei pentru fiecare pensionar. Dacă măsura va fi adoptată în coaliție, cel mai probabil va intra în vigoare din 2023. În acest moment, doar pensionarii care au sub 2.000 de lei lunar nu plătesc impozit.

4,3 milioane de români au pensii lunare sub 3.000 de lei, în timp ce 3,3 milioane de români au sub 2.000 de lei.

În România sunt 4.794.670 de pensionari, iar pensia medie lunară este de 1.733 lei, conform datelor oferite Casa Naţională de Pensii Publice pentru luna iulie 2022.

