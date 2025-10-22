Motivul pentru care a fost amendată pensionara

O pensionară de 68 de ani din Rechnitz, Austria, pe nume Veronika F., a fost amendată cu 6.000 de euro pentru că a distribuit online, acum trei ani, un articol despre divorțul fostului vicecancelar austriac Heinz-Christian Strache.

Deși nu a avut intenții răuvoitoare, femeia, grav bolnavă, trebuie să plătească 4.500 de euro cheltuieli de judecată și 1.500 de euro despăgubiri pentru Strache. Ea a cerut ajutor public.

Veronika F., pensionară și grav bolnavă, suferă de boli de inimă, are deficiențe de vedere și se bazează pe o pensie de aproximativ 1.400 de euro.

„Am distribuit articolul atunci fără nicio intenție răuvoitoare”, explică ea într-un interviu pentru ziarul Krone.

Fiica ei adaugă: „Mama nu știa că instanța a declarat că articolul nu este adevărat. Chiar și-a cerut scuze domnului Strache în scris, dar sentința a fost totuși dură”.

Pentru că pensionara nu poate plăti suma integral, instanța a aprobat un plan de plată lunară de 200 de euro.

„Este o catastrofă pentru ea. Nu știu cum se va descurca”, spune fiica.

Fiica pensionarei a creat un cont de donații GoFundMe, cu titlul „Pensionar solicită ajutor din cauza procesului intentat de domnul Strache”, pentru a solicita ajutorul oamenilor pentru a plăti amenda.

Oameni din toată Austria au sărit în ajutor

La doar câteva ore după ce ziarul Krone a relatat cazul, suma donației de 6.000 de euro a fost atinsă integral prin intermediul platformei GoFundMe.

„Încă nu-mi vine să cred, plâng tot timpul”, spune Veronika F., potrivit fiicei sale. Locuitoarea din Rechnitz este profund mișcată și extrem de bucuroasă.

Fiica pensionarei explică: „Niciodată nu ne-am fi imaginat așa ceva. Faptul că oameni din toate categoriile sociale ajută acum arată că există încă inimă și decență și că solidaritatea nu este legată de un anumit partid”.

Spre deosebire de alte cazuri similare din Stiria, unde liderul statului SPÖ, Max Lercher, a plătit amenzile pentru femeile afectate, inițial în Burgenland nu a existat sprijin politic.

Cu toate acestea, politicienii locali au început să doneze ulterior din propriile buzunare.

Valul de donații GoFundMe

„Toată treaba asta este extrem de copleșitoare și stresantă pentru mine și îmi pierd din ce în ce mai mult voința de a trăi”, a scris femeia în anunțul de pe GoFundMe.

„Fiecare donație, chiar și una mică, o va ajuta pe mama să treacă peste această perioadă dificilă. Este într-o stare de sănătate precară și epuizată psihic”, se mai preciza în anunț.

În câteva ore, sute de donații au venit din toată Austria, oferind pensionarei mijloacele necesare pentru a-și acoperi amenda și cheltuielile de trai. În total au fost peste 220 de donații, iar până acum s-au strâns 6.880 de euro.

Fiica ei a spus: „Acest lucru i-a salvat mamei mijloacele de trai. Nici măcar nu mai pot face față. Pur și simplu arată că Austria este unită atunci când contează”.

„Dar nu ne-am așteptat niciodată ca sprijinul să fie atât de mare. Este incredibil!”.

Pe lângă sprijinul impresionant, familia a fost și ținta unor critici.

„Unii ne-au insultat, spunând că a fost vina noastră”, povestește fiica.

„Dar cine știe că poți fi dat în judecată pentru distribuirea unui articol? Legea chiar trebuie schimbată pentru a proteja mai bine persoanele în vârstă online”.

Recunoștință și ușurare

Ceea ce îi rămâne Veronikai F. este profundă recunoștință și ușurare.

Fiica conchide: „Vă mulțumesc foarte mult tuturor! Acum vedem că nu suntem singuri. Și acest lucru ar trebui să fie valabil și în alte situații în care nedreptatea domnește”.

Zâmbind, adaugă: „Acum trebuie doar să mă asigur că mama nu face infarct de la pură bucurie!”.

