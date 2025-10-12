Întâlnire aranjată pentru predarea banilor

Escrocul i-a cerut 200.000 de euro pentru medicamente, o sumă exorbitantă. Deși nimic din ce i s-a spus nu era adevărat, femeia a căzut în capcană.

Pensionara, care se afla în Austria Superioară la momentul apelului, a acceptat cererea și a stabilit o întâlnire în Salzburg-Mülln. Acolo, ea a predat unui necunoscut o colecție de monede de aur în valoare de aproximativ 245.000 de euro.

Nu este singura metodă de înșelăciune

Fie că e vorba de falși polițiști, falși medici sau alte tactici, persoanele în vârstă sunt adesea ținta escrocilor. Poliția îndeamnă la prudență în cazul apelurilor suspecte, recomandând să nu se dezvăluie date sensibile și să se contacteze imediat rudele sau poliția în caz de dubii.

De asemenea, se recomandă informarea membrilor mai în vârstă ai familiei despre metodele tipice de înșelăciune și sublinierea importanței de a nu preda niciodată bani sau obiecte de valoare unor necunoscuți.

Poliția din Salzburg continuă căutarea falsului medic, dar se presupune că acesta a dispărut deja cu colecția de monede valoroase.

