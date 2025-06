O fetiță care până mai ieri își etala calitățile de manechin aflat la început de drum și care visa la o carieră în lumea modei, o copilă care mergea la înot și la dansuri populare este prinsă acum în capcana pe care o boală îngrozitoare i-a întins-o. Viața Mariei Onicaș, în vârstă de 5 ani, din Ceanu Mare, județul Cluj, a fost complet dată peste cap după ce micuța a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică. Pentru a putea primi tratamentul salvator, Maria are nevoie de 60.000 anual, bani care să-i permită să primească îngrijirile oncologilor italieni.

Maria, diagnosticată cu leucemie la 5 ani

Prima filă a tristei povești a Mariei – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România –, s-a scris în urmă cu câteva luni, mai exact la începutul acestui an. Dureri surde la genunchiul stâng, la glezna dreaptă și mai apoi la degetele de la mâini au fost primele semne că ceva nu este în regulă cu fetița. Mai ales că nopțile treceau greu și din cauza stărilor febrile… Primele examinări făcute de ortopedul pediatru la care Maria a fost dusă de părinți nu au scos la suprafață cruntul adevăr.

Abia câteva luni mai târziu, în aprilie, când starea de sănătate a fetiței s-a depreciat – mânca din ce în ce mai puțin, slăbea, era foarte palidă și era chinuită de stări de vomă, iar pe corp îi apăruseră pete violacee -, medicii de la urgență, de la Spitalul din Cluj, au descoperit care era de fapt adevăratul motiv al suferinței Mariei. Investigațiile au arătat că micuța suferea de leucemie acută limfoblastică! Un diagnostic îngrozitor care i-a năucit pe părinți, iar pe fetiță a aruncat-o în vâltoare luptei pentru supraviețuire.

Maria luptă acum pentru viața ei

„Nu ne-a venit să credem că o așa nenorocire s-a abătut asupra noastră. E un coșmar… Unicul nostru copilaș să sufere de o asemenea boală… Am crezut că o dor oasele de la creștere, de la sport sau de la mici lovituri. Febra am asociat-o cu mici răceli… Asta până când, speriați de intensitatea durerilor, am dus-o iar la medic… Un copilaș care niciodată nu a avut probleme majore de sănătate, care făcea modelling, dansuri populare și înot luptă acum pentru viața lui. E îngrozitor…”, ne-a spus Alina Onicaș (39 de ani), mama fetiței suferinde.

Maria, la spital, între două tratamente, în timp ce răsfoiește cărți pentru copii

Maria este internată în Italia

Jumătatea lunii aprilie a acestui an a fost momentul în care viața Mariei a luat o cu totul altă turnură. Prinsă în hățișurile bolii ale cărei simptome au fost asociate cu leucemia, copila a fost nevoită la lase amanet trecutului luminile strălucitoare ale podiumurilor pe care defila ca manechin, îmbrăcată în haine de prințesă. Dar și bazinele unde învățase să înoate și scenele pe care dansa cu plăcere pe ritmuri populare și să-și mute viața pe holurile spitalelor.

Acum, Maria este în Italia unde a ajuns în regim de urgență cu un avion privat pe care părinții ei și ai altui copilaș suferind l-au închiriat pentru 21.000 de euro.

Decizia de a folosi acest tip de transport a fost luată, spun părinții Mariei, la sugestia unor specialiști care au considerat că fetița lor ar fi extrem de expusă, din punct de vedere medical, dacă ar fi zburat cu o cursă normală.

Specialiștii oncologi de la Spitalul Bambino Gesu, din Roma, unde fetița este internată de la sfârșitul lunii mai, au supus-o unor noi examinări complexe și au decis ca micuța să urmeze o a doua cură de chimioterapie, după ce prima fusese încheiată în România, la Cluj.

Însă pentru a putea continua tratamentele acolo, în Italia, Maria are nevoie de aproximativ 60.000 de euro, bani care să-i asigure, timp de un an, o parte a tratamentului, eventualele medicamente ce nu pot fi compensate de statul italian, dar și cheltuielile pentru cazare, masă și transport intern.

„Nu ne putem privi fetița cum se stinge!”

„Prognoza oncologilor italieni este bună. Ne-au spus că, în această fază a tratamentului, adică în timpul celei de-a doua cure de chimio, organismul Mariei a răspuns bine. Conform calendarului medical stabilit, ar trebui ca noi (n.r. fetița și părinții – Alina și Daniel, 44 de ani), să ne mutăm în Italia pentru cel puțin un an. Abia după această perioadă ne vor putea spune care sunt următorii pași. Pentru asta, pentru a sta aici un an, avem nevoie de aproximativ 60.000 de euro. Aici am venit cu bani strânși din economii, din împrumuturi și din donații obținute în urma unor mici acțiuni caritabile organizate pentru Maria.

Însă, de acum încolo, pentru a ne salva fetița, care are nevoie de tratament ca de aer, avem nevoie de ajutorul oamenilor și al fundațiilor. De aceea, fac un apel de suflet către toți aceia care ne pot ajuta cu cât de puțin, îi implor să nu ne lase! Nu ne putem privi fetița cum se stinge! Fiecare leu primit este un ajutor uriaș pentru care vă mulțumesc!”, este apelul disperat pe care Alina, mama Mariei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Meci caritabil de minifotbal pentru Maria

Prietenii Mariei s-au mobilizat și, după ce au reușit să organizeze câteva evenimenete caritabile, pregătesc un altul – un meci de minifotbal sub egida „Împreună pentru Maria” -, care avea loc duminică 22 iunie, pe terenul sintetic din Călărași Gară. Echipele înscrise în turneu (sistem de joc 4+1) – până acum 16 formații de amatori -, vor trebui să achite o taxă de minimum 500 de lei, iar la teren va fi amplasată o urnă mobilă. Bucătari locali le vor oferi celor prezenți delicatese culinare tradiționale gătite la ceaun, porții pentru care fiecare posibil donator va plăti o sumă modică, în funcție de cât va dori. Firește, toate încasările vor ajunge la Maria. Informații despre acest eveniment se pot obține la telefoanele 0744.776.101 și 0741.116.740.

