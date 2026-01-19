Răspunsul statului

Ministerul Finanțelor a trimis un răspuns în Parlament la o interpretare a deputatului Daniel-Răzvan Biro de la formațiunea AUR, care a a depus o interpelare cu numele „Măsurile de austeritate nu au niciun efect pozitiv”.

Răspunsul, semnat de Nini Săpunaru (PNL) – secretar de stat pentru relația cu Parlamentul în cadrul Secretariatului General al Guvernului, poartă data de 8 ianuarie 2026 și arată defalcat exact câți bani a strâns statul din majorările de taxe de anul trecut.

Ce arată cifrele

Astfel, majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% și a celei reduse de la 9% la 11% a adus suplimentar 5,95 de miliarde de lei.

Creșterea accizelor cu 10% la carburanți, țigări, tutun și sucuri cu zahăr a adus suplimentar un miliard de lei.

Introducerea contribuției de sănătate de 10% pentru pensiile de peste 3.000 de lei a adus alte 1,9 miliarde de lei.

Creșterea taxării la jocurile de noroc a adus 500 de milioane de lei, în timp ce majorarea taxei pe cifra de afaceri pentru bănci de la 1% la 4% a adus 300 de milioane de lei.

Astfel, în total statul a strâns la buget 9,65 de miliarde de lei în jumătate de an de când s-a aplicat.

În acest an măsura ar urma să se aplice tot anul, astfel că statul ar urma să strângă doar din aceste măsuri peste 19 miliarde de lei.

Concomitent, în răspuns se arată că a fost menținută scutirea de impozit pe venit și contribuții pentru 300 de lei din salarii pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 și 200 de lei pentru perioada 1 iulie – 1 decembrie.

Moștenirea lui Ciolacu

Guvernul s-a angajat să reducă deficitul bugetar, după ce Guvernul Ciolacu a lăsat în 2024 un deficit de 9,65% din Produsul Intern Brut (PIB).

Mai mult, Ciolacu a lăsat și facturi ascunse de 9 miliarde de euro, adică încă 45 de miliarde de lei.

În 2024, Guvernul Bolojan a redus deficitul până la 8,4% din PIB, iar în acest an acesta trebuie redus la 6,5%.

Ținta este ca în final România să atingă un deficit de maxim 3% din PIB, așa cum prevăd tratatele europene.

Dăm 12 miliarde de euro doar pe dobânzi

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România plătește anual numai pe dobânzi 12 miliarde de euro, conform TVR.

„Noi cheltuim cu 25% mai mult ca țară decât ne putem permite în fiecare an, pentru cele aproximativ 30 miliarde de euro pe care le cheltuim suplimentar – plus datoriile pe care le-am contractat în anii anteriori – plătim în fiecare an dobânzi care se ridică la 11-12 miliarde de euro. Deci, din PIB-ul României, 3% reprezintă doar dobânzile. Dacă nu luăm măsuri să ne reducem cheltuielile, să ne creștem veniturile, dobânzile pe care le plătim an de an în creștere, nu vor face decât să ne ducă în situația în care practic Guvernul nu mai are bani de dezvoltare, servicii de bază”, a spus Bolojan.

Sarabanda taxelor locale

Recent, românii s-au mai confruntat cu o serie de majorări de taxe, între care cele mai importante sunt cele pe mașină și locuință, care au crescut masiv în anumite cazuri.

Guvernul a justificat măsurile prin faptul că România colectează din taxe locale mult mai puțin decât statele occidentale.

Pe lângă majorarea taxelor, este așteptat ca în acest an Guvernul să reducă și din cheltuielile statului, prin realizarea reformei administrației și a justiției, dar și a companiilor de stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE