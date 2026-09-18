România a început să cumpere motorină din locuri de unde nu mai importase până acum. În august, în Portul Constanța au ajuns pentru prima dată transporturi de motorină din Albania și Tunisia, într-un moment în care competiția pentru combustibil a crescut în regiune, iar prețurile de la pompă continuă să urce, potrivit Profit.ro. În total, cele două țări au trimis către România 58.000 de tone de motorină.

România a cumpărat motorină din 11 țări într-o singură lună

Din Albania au ajuns în România 34.000 de tone de motorină, încărcate în portul Porto Romano. Alte 24.000 de tone au venit din Tunisia, de la terminalul La Șchira. Este pentru prima dată când România aduce motorină din aceste două țări, arată datele analizate de Profit.ro.

În această perioadă, pe fondul prețurilor ridicate și al problemelor care au afectat mai multe rafinării și rute de aprovizionare din regiune, fiecare litru contează și, în august, prin terminalele românești de la Marea Neagră au fost importate în total 448.000 de tone de motorină, cu aproximativ 3% mai mult decât în perioada anterioară analizată.

În total, România a primit motorină din 11 țări, față de șapte înainte, ceea ce înseamnă că importatorii nu se mai bazează doar pe câteva surse obișnuite și încearcă să aducă motorină din cât mai multe zone. Cele mai mari volume au venit din Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Peste 100.000 de tone au venit din Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite au fost cel mai mare furnizor în august, cu 102.000 de tone de motorină. Combustibilul a venit de la rafinăria Adnoc din Ruwais, una dintre cele mai mari din regiune, cu o capacitate de aproximativ 922.000 de barili pe zi. Rafinăria revenise la capacitate maximă după ce fusese oprită în martie, în urma unui atac cu drone iraniene. Din Arabia Saudită au ajuns alte 96.000 de tone, expediate de la terminalul YASREF din zona Mării Roșii.

Pentru prima dată în istorie, România a adus 58.000 de tone de motorină din Albania și Tunisia. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Situația din Orientul Mijlociu continuă să pună presiune pe fluxurile de petrol și produse petroliere. Conducta saudită Est-Vest a fost avariată într-un atac Houthi pe 11 septembrie, însă rafinăria Yanbu a continuat să funcționeze. Un trader citat de presa ucraineană a explicat că Aramco va încerca să păstreze cât mai mult țiței disponibil pentru propriile operațiuni. În schimb, rafinăria din Jazan și-a oprit activitatea în august, după alte atacuri Houthi. Toate aceste episoade fac ca motorina disponibilă pentru export să fie mai greu de găsit și mai scumpă.

A revenit și motorina din Oman, Israel, Grecia și Egipt

România a reluat în august și importurile de motorină din Oman, după o pauză de aproape un an. Astfel, 37.000 de tone de combustibil, provenite de la rafinăria Duqm, au fost descărcate în Portul Constanța. Și India a revenit pe lista furnizorilor. Pentru prima dată din luna ianuarie, România a primit 41.000 de tone de motorină de la terminalul Reliance din Jamnagar.

Combustibilii produși în India sunt atent monitorizați în Europa deoarece unele rafinării indiene au folosit cantități mari de petrol rusesc, iar furnizorii indieni sunt afectați de sancțiunile europene adoptate în ultimele luni în legătură cu achizițiile de petrol din Rusia. Reliance susține însă că una dintre rafinăriile sale procesează exclusiv țiței care nu provine din Rusia, tocmai pentru ca produsele petroliere rezultate să poată fi exportate către Uniunea Europeană.

Importurile României de motorină în august. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Lista furnizorilor nu se oprește aici. Din Israel au ajuns în august 44.000 de tone de motorină, provenite de la rafinăria din Haifa. Grecia a livrat alte 32.000 de tone, iar Egiptul aproximativ 30.000 de tone. Practic, România a ajuns să aducă motorină dintr-o zonă geografică foarte largă, de la Golful Persic și Marea Roșie până în nordul Africii și sudul Europei.

2,85 milioane de tone de motorină au ajuns în porturile românești în opt luni

În primele opt luni din 2026, prin porturile românești au fost descărcate 2,85 milioane de tone de motorină, o cantitate cu aproximativ 25% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Nu toată această motorină rămâne însă în România. O parte este folosită pentru consumul intern, iar o altă parte este reexportată, în special către Ucraina.