O admiratoare a lui Margaret Thatcher

Parlamentul a numit-o marți pe Takaichi, o admiratoare a lui Margaret Thatcher, în funcția de prim-ministru, după ce aceasta a obținut în mod neașteptat o majoritate în primul tur de scrutin. Ea va prelua oficial funcția după ce se va întâlni cu împăratul.

Takaichi s-a angajat luni să „facă economia Japoniei mai puternică și să reformeze statul ca unul care poate fi responsabil pentru generațiile viitoare”. „Este o persoană cu o minte puternică, indiferent că este femeie”, a declarat pentru AFP pensionarul Toru Takahashi, în vârstă de 76 de ani, în Nara, orașul natal al lui Takaichi.

„Ea nu este ca Trump. Dar știe clar ce este bine și ce este rău.” Takaichi a promis un cabinet cu un nivel „nordic” de femei, în creștere de la două în timpul premierului demisionar Shigeru Ishiba. Printre acestea s-ar putea număra Satsuki Katayama, de dreapta, responsabilă de finanțe, și Kimi Onoda, pe jumătate americancă, în calitate de ministru al securității economice, a declarat presa locală.

A vorbit despre propria experiență cu menopauza

Japonia s-a clasat pe locul 118 din 148 în raportul Global Gender Gap 2025 al Forumului Economic Mondial. Aproximativ 15 % dintre deputații din camera inferioară sunt femei, iar consiliile de administrație ale întreprinderilor sunt în marea lor majoritate masculine. Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a declarat că speră să sensibilizeze opinia publică cu privire la problemele de sănătate ale femeilor și a vorbit deschis despre propria experiență cu menopauza.

Ea se opune însă revizuirii unei legi din secolul al XIX-lea care impune cuplurilor căsătorite să poarte același nume de familie și dorește ca familia imperială să rămână la succesiunea exclusiv masculină.

În Nara, Keiko Yoshida, 39 de ani, angajată a unei companii, a declarat pentru AFP că speră ca Takaichi „să facă din Japonia un loc mai bun pentru femei”.

„Aș fi fericită dacă am vedea mai multe politici din perspectiva femeilor: sprijin pentru îngrijirea copiilor și ajutor pentru femeile care se întorc la muncă după ce au copii”, a spus studenta Nina Terao, în vârstă de 18 ani.

Trump, una dintre provocări

Pe de altă parte, detaliile unui acord comercial între Washington și Tokyo rămân nerezolvate, iar Trump dorește ca Japonia să oprească importurile de energie rusească și să crească cheltuielile pentru apărare.

„Mi-ar plăcea să fie un prim-ministru care poate spune clar „Nu” atunci când este necesar”, a declarat pentru AFP Satoshi Sakamoto, 73 de ani, un alt pensionar din Nara.

Dincolo de Trump, numeroasele provocări ale lui Takaichi includ inversarea declinului populației Japoniei și revitalizarea economiei aflate în declin. Fiind în minoritate în ambele camere ale parlamentului, noua coaliție va avea nevoie de sprijinul altor partide pentru a promova legislația.

Takaichi a sprijinit în trecut relaxarea monetară agresivă și extinderea cheltuielilor guvernamentale, ca un ecou pentru mentorul său, fostul premier Shinzo Abe.

În ciuda faptului că a renunțat la aceste „Abenomics” în cadrul competiției pentru conducerea LDP, victoria sa a dus la creșterea acțiunilor japoneze la niveluri record. Ea a declarat anterior că „Japonia este complet disprețuită de China” și că Tokyo trebuie să „abordeze amenințarea la adresa securității” reprezentată de Beijing.

Prețurile, o povară pentru oameni

De atunci, însă, ea și-a atenuat retorica cu privire la China și a lipsit săptămâna trecută de la un festival organizat la sanctuarul Yasukuni – pe care l-a mai vizitat cu regularitate – în onoarea morților de război din Japonia.

Takaichi se va afla, de asemenea, sub presiunea de a restabili soarta PLD, după o serie de rezultate electorale slabe care l-au costat postul pe Ishiba. Printre partidele mai mici care câștigă sprijin se numără populistul Sanseito, care numește imigrația o „invazie tăcută”.

„Prețurile au crescut și este greu”, a declarat pentru AFP pensionara din Nara Satoe Tominaga, în vârstă de 77 de ani, care s-a declarat „50-50″ în privința lui Takaichi. „Sincer, acum îmi fac cumpărăturile mai ales la magazinele de 100 de yeni (0,66 dolari)”.

