Lege ce prevede suspendarea permisului pentru neplata amenzilor rutiere stârnește controverse

Noua lege privind suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor rutiere, intrată în vigoare pe 25 februarie 2026, continuă să genereze confuzie și controverse.

Măsura prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru șoferii care nu își achită amenzile în termen de 90 de zile de la notificarea primită de la primărie. Cu toate acestea, procesul este însoțit de mai multe ambiguități și provocări practice, relatează portalul de știri locale Ebihoreanul.ro.

Cum funcționează noua lege privind suspendarea permisului pentru amenzi rutiere

Conform actului normativ, primăriile trebuie să notifice șoferii care nu și-au achitat amenzile în termen de 30 de zile de la primirea procesului-verbal.

Dacă amenda nu este achitată în următoarele 90 de zile, dreptul de a conduce se suspendă automat în a treia zi lucrătoare după expirarea acestui termen. Totuși, există probleme legate de implementare.

Când apar problemele privind noua lege

Mai exact, o problemă semnalată este faptul că primăria ar putea primi procesele-verbale cu o întârziere față de termenul de 30 de zile de la data comunicării lui către cetățean. Problema se agravează în situația contestării acestora, când șoferii le-ar putea primi chiar și după câțiva ani, relatează sursa citată mai sus.

În aceste condiții, respectarea termenelor legale devine aproape imposibilă, creând un haos procedural.

Tot ce pot face șoferii ca să evite suspendarea permisului

Pentru a evita complicațiile și riscul de a rămâne fără permis, experții recomandă plata amenzilor rutiere, chiar dacă acestea sunt considerate nejustificate.

Conform legii, șoferii au opțiunea de a achita jumătate din minimul legal al amenzii în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal.

În același timp, aceștia pot depune o plângere în instanță împotriva amenzii. Dacă plângerea este acceptată, suma achitată poate fi recuperată ulterior. Experții îi sfătuiesc pe șoferi să achite amenzile chiar dacă le consideră nelegale.

Pe lângă dificultățile practice, legea este criticată pentru lipsa unei proceduri clare prin care persoanele sancționate abuziv să se poată adresa instanței.

