Peste 100 de palestinieni uciși în timp așteptau ajutoare. Ce ne spun înregistrările video și declarațiile martorilor oculari despre masacrul din Gaza | Analiză BBC

Sute de oameni s-au năpustit asupra șirului de vehicule în timp acesta ce se deplasa în întuneric de-a lungul drumului de coastă, chiar în afara orașului Gaza, însoțit de armata israeliană.

Pe lângă morți, 760 de persoane au fost rănite, a precizat ministerul.

Incidentul tragic a dat naștere la numeroase scenarii și afirmații cu privire la ceea ce s-a întâmplat și la cine a fost responsabil pentru carnagiu.

BBC Verify a analizat informațiile cheie referitoare la acest eveniment – când au apărut și de unde. Jurnaliștii britanici au examinat videoclipuri de pe rețelele de socializare, imagini din satelit și imagini filmate de drone ale IDF pentru a pune cap la cap ceea ce se știe – și nu se știe – despre ceea ce s-a întâmplat până acum.

O înregistrare postată pe Instagram, pe 28 februarie, la ora locală 23:30, arată o parte dintre cele câteva sute de persoane care stau în jurul focurilor în așteptarea camioanelor cu ajutor umanitar.

ONU avertizează asupra unei foamete iminente în nordul Fâșiei Gaza, unde aproximativ 300.000 de persoane trăiesc cu puțină mâncare sau apă curată – regiunea a primit foarte puține ajutoare în ultimele săptămâni.

Înregistrarea video arată că oamenii așteaptă pe strada al-Rashid, un drum de coastă situat la sud-vest de orașul Gaza. Este o zonă care a fost folosită recent ca punct de distribuire a ajutoarelor.

Mahmoud Awadeyah, un jurnalist care a fost la fața locului, a declarat pentru BBC: „Era un număr mare de oameni care voiau ceva de mâncare și un sac de făină.”

Joi, 29 februarie, în jurul orei locale 04:00, un convoi de camioane care transportă ajutoare din Egipt trece printr-un punct de control Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), îndreptându-se spre nord pe strada al-Rashid.

IDF afirmă că acest convoi era format din 30 de camioane, în timp ce un martor ocular a declarat pentru BBC că erau 18 – chiar și în cazul în care numărul mai mic este real, convoiul s-ar fi întins pe cel puțin câteva sute de metri.

Purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a declarat că, în jurul orei 04:45, camioanele au fost înconjurate de mulți oameni în timp ce vehiculele se apropiau de sensul giratoriu Nabulsi, la zona de sud-vest a orașului Gaza.

Aceasta este o captură de ecran din imaginile filmate cu drone în infraroșu publicate de IDF. Înregistrarea video publicată de IDF nu este formată dintr-o singură secvență. Aceasta a fost editată în patru secțiuni.

#Breaking : Hxmas claims 100 Palestinians died from Israel gun fire in northern Gaza. According to the IDF they were injured or killed due to „pushing and trampling,” pic.twitter.com/TEPc1USjWV

Aceasta prezintă evenimente în două locații, ambele fiind geolocalizate de BBC Verify.

Primele două secțiuni ale înregistrării video arată persoane care înconjoară două sau mai multe camioane la sud de sensul giratoriu de la Nabulsi. Celelalte două secțiuni arată evenimentele la aproximativ 500 m mai la sud.

Acestea arată cel puțin patru camioane oprite. Din nou, pot fi văzute persoane care se mișcă în jurul lor, dar de data aceasta se poate vedea și ceea ce par a fi corpuri pe pământ.

De asemenea, se văd ceea ce par a fi vehicule militare israeliene în apropiere.

BBC transmite că a examinat o înregistrare video publicată de televiziunea Al Jazeera, care a fost filmată în apropiere de cea de-a doua locație, în spatele convoiului, la aproximativ jumătate de kilometru la sud de sensul giratoriu.

Se pot auzi salve de focuri de armă, iar oamenii sunt văzuți fugind și ascunzându-se în spatele camioanelor. Pe cer pot fi văzute trasoare roșii.

Jurnalistul Mahmoud Awadeyah a declarat că vehiculele israeliene au început să tragă asupra oamenilor în momentul în care au sosit ajutoarele.

„Israelienii au tras intenționat asupra oamenilor… ei încercau să se apropie de camioanele care aveau făină”, a spus el. „S-a tras direct asupra lor și au împiedicat oamenii să se apropie de cei uciși”.

BBC a verificat și alte imagini filmate la fața locului, în care se vede cum cadavre sunt duse cu o căruță spre nord, în direcția sensului giratoriu Nabulsi.

Dr. Mohamed Salha, managerul interimar al spitalului al-Awda, unde au fost transportați mulți dintre cei morți și răniți, a declarat pentru BBC: „Spitalul Al-Awda a primit în jur de 176 de răniți… 142 dintre aceste cazuri sunt răni provocate de gloanțe, iar restul sunt din cauza debandadei și a membrelor rupte în părțile superioare și inferioare ale corpului”.

Joi, la ora locală 13:06, IDF a transmis pe Telegram: „În această dimineață, în timpul intrării camioanelor cu ajutoare umanitare în nordul Fâșiei Gaza, locuitorii din Gaza au înconjurat camioanele și au furat proviziile livrate. În timpul incidentului, zeci de locuitori din Gaza au fost răniți ca urmare a împingerilor și călcării în picioare”.

La ora 15:35, o altă declarație a IDF pe X, fostul Twitter, a repetat această descriere a incidentului.

“We recognize the suffering of the innocent people of Gaza. This is why we are seeking ways to expand our humanitarian efforts.”



Watch the full statement by IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari on the incident regarding the humanitarian aid convoy the IDF facilitated. pic.twitter.com/m6Pve3Odqw