Peste 6,6 milioane de Tweet-uri au fost distribuite cu ocazia nunții regale

Începând de vineri, de la ora 22:00 GMT, până sâmbătă, ora 23:00 GMT, peste 6,6 milioane de tweet-uri au fost publicate în toată lumea cu privire la aceste eveniment, 5,2 milioane dintre aceste msaje au conținut hashtag-ul #RoyalWedding, a precizat firma specializată în date privind rețelele de socializare, scrie Agerpres.

La 29 aprilie 2011, când a avut loc căsătoria Prințului William cu Kate Middleton, internauții au publicat în același interval 1,82 milioane de tweet-uri.

Cel mai redistribuit Tweet a fost a lui Lucy Sempey, cu 105 mii de redistribuiri. Postarea conține o fotografie cu Meghan adolescentă care pozează în fața Palatului Buckingham, alături de o alăt imagine a sa din timpul nunții.

One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince.

Unreal. #RoyalWedding pic.twitter.com/XCQvJAEXNw

— Lucy Sempey (@LucySempey) May 19, 2018