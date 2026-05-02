Numirea lui Marton Mellethei-Barna este criticată vehement de Fidesz, partidul care a condus Ungaria în ultimii 16 ani și a pierdut categoric alegerile generale din 12 aprilie. Or, Peter Magyar a câștigat alegerile inclusiv cu promisiunea de a restabili echilibrul sistemului executiv, erodat sub conducerea lui Viktor Orban.

„Trebuie să începem să repunem țara pe drumul cel bun, să atragem fonduri europene, să relansăm economia și să îmbunătățim serviciile publice”, a spus Magyar într-un videoclip de aproximativ șase minute distribuit pe rețelele de socializare.

„De asemenea, trebuie să vindecăm rănile ultimelor decenii, să reunim națiunea maghiară și, desigur, să aducem în fața justiției pe cei care au comis crimele regimului trecut”, a adăugat el.

Liderul Tisza a apărat apoi decizia de a-și numi cumnatul în funcția de ministru al Justiției. Marton Mellethei-Barna este căsătorit cu sora lui Peter Magyar, Anna Ilona.

Această situație „mi-a creat o dilemă serioasă”, a recunoscut Magyar.

Însă „cariera internă și internațională a viitorului ministru al Justiției, munca sa de înaltă calitate și viziunea sunt incontestabile”, a subliniat liderul Tisza.

Marton Mellethei-Barna „a făcut parte din mișcarea noastră pentru schimbarea regimului încă de la început, contribuind la modelarea și dezvoltarea activității și programului nostru… Mult timp după ce s-a alăturat comunității noastre, și-a unit viața cu cea a surorii mele. Din acest motiv, consider în mod firesc deosebit de important ca activitatea sa să fie cât mai publică, iar toate deciziile sale să fie transparente”, a explicat el.

Peter Magyar a apreciat că îngrijorările privind o relație de familie în cadrul echipei guvernamentale sunt „de înțeles” și a precizat că sora sa va fi suspendată din sistemul judiciar, unde a lucrat ca judecătoare.

Marton Mellethei-Barna este un avocat și un fost coleg de facultate cu Peter Magyar. De asemenea, el este unul dintre cei zece membri fondatori ai partidului Tisza și fostul director juridic al formațiunii politice.